Даулет Карибек стал исполнительным секретарем "AMANAT"

С марта 2022 года он занимал должность секретаря партии.

Фото пресс-службы партии «AMANAT»

Постановлением председателя «AMANAT» Ерлана Кошанова исполнительным секретарем партии назначен член президентского молодежного кадрового резерва Карибек Даулет Жамаубайулы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии.

Даулет Карибек родился 12 сентября 1990 года. Выпускник Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева по специальности «политология», доктор PhD.

В мае 2019 года возглавил молодежное крыло «Jas Otan» партии и руководил молодежным движением «Team Qazaqstan» Республиканского штаба кандидата в президенты РК Касым-Жомарта Токаева.

С 2020 по 2021 гг. занимал позицию руководителя ГУ «Управление по вопросам молодежной политики акимата города Нур-Султан».

В январе 2021 года был назначен первым заместителем председателя столичного филиала партии «Nur Otan».

В 2021-2022 гг. работал в должности заместителя акима Жамбылской области.

С марта 2022 года и до назначения занимал должность секретаря партии «AMANAT».