Даулет Карибек стал исполнительным секретарем "AMANAT"

С марта 2022 года он занимал должность секретаря партии.
Постановлением председателя «AMANAT» Ерлана Кошанова исполнительным секретарем партии назначен член президентского молодежного кадрового резерва Карибек Даулет Жамаубайулы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии.
Даулет Карибек родился 12 сентября 1990 года. Выпускник Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева по специальности «политология», доктор PhD.
В мае 2019 года возглавил молодежное крыло «Jas Otan» партии и руководил молодежным движением «Team Qazaqstan» Республиканского штаба кандидата в президенты РК Касым-Жомарта Токаева.
С 2020 по 2021 гг. занимал позицию руководителя ГУ «Управление по вопросам молодежной политики акимата города Нур-Султан».
В январе 2021 года был назначен первым заместителем председателя столичного филиала партии «Nur Otan».
В 2021-2022 гг. работал в должности заместителя акима Жамбылской области.
С марта 2022 года и до назначения занимал должность секретаря партии «AMANAT».