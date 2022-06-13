Дефицит медицинских кадров увеличился в Казахстане

Заместитель директора департамента аудита реального сектора экономики Счетного комитета Нурлан Катренов указал на увеличение дефицита медицинских кадров в стране, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«По итогам аудита установлен ряд системных проблем и недостатков, которые будут рассмотрены на заседании Счетного комитета. Первое – это увеличение дефицита медицинских кадров. За последние 5 лет - с 2017 по 2021 годы - дефицит увеличился в 2 раза - с 10 тыс. до 23 тыс. единиц. Покрытие дефицита на сегодня осуществляется путем совмещения должностей. Общий коэффициент совместительства на сегодня варьируется от 1,5 до 2 ставок. Все это приводит к высокой нагрузке на медспециалистов», - сообщил Нурлан Катренов.

Помимо нагрузки, он указал и на увеличение количества жалоб на врачей и оттока за рубеж специалистов, имеющих медицинское образование. За последние 5 лет их количество достигло 5 тыс. единиц.

Также отмечается старение специалистов, имеющих медицинское образование.

На сегодня профессионально активное количество врачей предпенсионного возраста достигло порядка 30%.