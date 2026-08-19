Во Франции легализовали эвтаназию

Здравоохранение,Европа
Айман Аманжолова
корреспондент

Макрон подписал закон, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости 

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Президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о легализации эвтаназии в стране, следует из текста документа, опубликованного в официальном вестнике Journal Officiel.

В середине июля эта инициатива была одобрена парламентом Франции, после чего конституционный совет страны 14 августа признал этот закон соответствующим французской конституции.

Закон предполагает предоставление права на эвтаназию во Франции людям, которые находятся на поздней или последней стадии тяжелого и неизлечимого заболевания, угрожающего их жизни. Процедура станет возможной в случае, если человек испытывает из-за болезни страдания, которые не поддаются терапии или становятся невыносимыми при прекращении лечения. Просить о помощи в уходе из жизни смогут лица старше 18 лет, имеющие гражданство Франции или законно проживающие в стране на постоянной основе.

#Франция #закон #Макрон #эвтаназия

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