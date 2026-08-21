Благодаря цифровизации в РК предотвратили необоснованные траты на 10,6 млрд тенге

В рамках исполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по цифровизации и внедрению технологий искусственного интеллекта во всех сферах общественной жизни и экономики страны Правительство ведет системную работу.

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Министерство здравоохранения по направлению цифровой трансформации реализует решения, направленные на повышение доступности и качества медпомощи, снижение административной нагрузки на медицинских работников и повышение эффективности управления отраслью, что соответствует задачам стратегии Digital Qazaqstan и приоритетам объявленного Президентом Года цифровизации и ИИ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Минздрав: за год административная нагрузка на медицинских работников снизилась на 30-40%

Одним из ключевых результатов стало внедрение цифровой платформы управления ресурсами здравоохранения, объединяющей сведения о медицинских организациях, кадровых ресурсах, медицинской технике и инфраструктуре.

Сегодня в цифровом контуре консолидированы данные о более чем 21,3 тыс. медицинских организациях, 275 тыс. медицинских работниках и свыше 141 тыс. единиц медицинской техники. Интеграция платформы с государственными реестрами, кадровыми и учетными системами позволила существенно сократить ручной ввод данных. По данным Минздрава, за счет принятых мер со второго полугодия 2025 года административная нагрузка на медицинских работников снизилась на 30-40%.

Фактически для каждой медицинской организации формируется единый цифровой паспорт. В нем содержатся сведения о лицензиях, кадровом составе, структурных подразделениях, зданиях, койках, медицинском оборудовании и других ресурсах. Интеграция с государственными базами данных, системами электронного лицензирования, образования и учета трудовых отношений позволяет поддерживать данные в актуальном состоянии, повышает их достоверность и исключает необходимость их повторного предоставления.

На базе платформы также развивается цифровой постлицензионный мониторинг. Контроль постепенно переводится из преимущественно выездного формата в превентивную модель: потенциальные риски выявляются автоматически на основе данных о лицензиях, квалификации специалистов, кадровой обеспеченности и наличии необходимого медицинского оборудования.

В рамках пилотных проектов уже выявлены медицинские организации, не соответствующие отдельным лицензионным требованиям. Автоматизированная проверка квалификационных документов, в свою очередь, позволила существенно сократить число специалистов с просроченными сертификатами.

Таким образом, впервые формируется возможность в едином цифровом пространстве оценивать состояние ресурсов здравоохранения по всей стране в едином информационном пространстве и принимать решения по кадрам, инфраструктуре и оснащению на основе актуальных и объективных данных.

Цифровые сервисы стали повседневным инструментом для граждан: 88% госуслуг предоставлены в электронном формате

Значительный эффект цифровизации непосредственно ощущают граждане. В 2025 году в системе здравоохранения оказано более 215 млн государственных услуг, из которых 190,8 млн, или 88%, предоставлены в электронном формате.

Оцифровано 12 видов медицинских справок, при этом пять из них оформляются исключительно в электронном формате. За 2025 год гражданам выдано более 8,5 млн электронных медицинских справок, что в 2,2 раза превышает показатель предыдущего года.

Онлайн-записью на прием к врачу за год воспользовались 5,6 млн граждан, что позволяет получать услугу без дополнительного обращения в регистратуру.

Цифровые решения применяются и для совершенствования маршрутизации пациентов. В частности, внедрение цифровых механизмов управления очередностью позволило сократить срок ожидания отдельных востребованных диагностических исследований: по ПЭТ/КТ – с трех месяцев до двух недель.

В дальнейшем данный подход будет расширен посредством внедрения единого графика приема врачей по принципу онлайн-бронирования, при котором гражданин сможет видеть доступные временные слоты и выбирать ближайшее удобное время приема.

7 млн детей и 4,3 млн женщин охвачены цифровым мониторингом здоровья

Следующим качественным этапом стала цифровизация не только факта оказания медицинской услуги, но и процесса наблюдения за состоянием здоровья граждан. В настоящее время цифровым мониторингом уже охвачены порядка 7 млн детей и 4,3 млн женщин, при этом анализ осуществляется по 80 критическим показателям. Обменная карта беременной женщины переведена в цифровой формат и доступна через eGov Mobile.

Параллельно развивается новый формат динамического наблюдения пациентов. В цифровом контуре уже находятся порядка 3,6 млн человек. «Цифровая карта наблюдения» дает врачу возможность видеть сведения о госпитализациях, назначениях и рецептах пациента независимо от региона, в котором он получает медицинскую помощь. Отдельный блок цифрового мониторинга позволяет отслеживать прохождение профилактики, скринингов и прегравидарной подготовки.

Таким образом, система контролирует не только факт оказания медицинской услуги, но и прохождение пациентом необходимых этапов наблюдения.

В результате цифровизация постепенно меняет сам подход к профилактике: от реагирования на уже возникшие проблемы система переходит к их предупреждению и управлению рисками. Это позволяет раньше выявлять женщин, беременных и детей, нуждающихся в дополнительном медицинском наблюдении, и своевременно принимать необходимые меры.

Более 21 тыс. единиц незаконно реализуемых лекарств выявлено благодаря цифровой маркировке

Существенная трансформация проведена в сфере амбулаторного лекарственного обеспечения. Цифровые инструменты позволяют не только точнее планировать потребность в препаратах, но и отслеживать их движение от производителя до пациента, повышая прозрачность рынка и снижая риски незаконного оборота лекарственных средств.

Внедрено персонифицированное планирование потребности в лекарственных средствах. Расчет осуществляется исходя из фактической потребности конкретных пациентов, а не только на основе усредненных нормативов. Новая модель уже охватывает порядка 2,1 млн пациентов и 692 медицинские организации.

Важным инструментом цифровизации стала цифровая маркировка лекарственных средств и борьба с контрафактом. Коды маркировки позволяют в режиме онлайн отслеживать остатки и движение препаратов, контролировать их путь, выявлять аномалии и предотвращать неправомерное списание. Только в 2025 году посредством системы маркировки выявлено свыше 21 тыс. единиц незаконно реализуемой лекарственной продукции.

Дополнительно развивается цифровой сервис «Социальный кошелек», который обеспечивает цифровое предоставление лекарственных средств по рецептам. За прошлый год посредством сервиса выдано более 13,8 млн цифровых рецептов.

Цифровизация охватила и регуляторные процедуры фармацевтического рынка. С сентября 2025 года регистрация лекарственных средств и медицинских изделий осуществляется по принципу «единого окна». По состоянию на 4 августа 2026 года в рамках ускоренной экспертизы лекарственных средств заключено 63 договора, поступило 20 заявок. Параллельно в цифровом формате осуществляется регистрация цен производителей.

Композитная услуга позволила существенно сократить сроки регистрации лекарственных средств и медицинских изделий: со стандартных сроков, которые могли достигать двух лет, до 100 рабочих дней. При ускоренной процедуре регистрация может занимать 15 рабочих дней.

Кроме того, предусмотрена возможность признания регистрации лекарственных средств, уже одобренных регуляторными органами США, Великобритании, стран Европейского союза, Швейцарии, Канады, Японии, Австралии, Республики Корея, Саудовской Аравии и Сингапура. Это позволяет не проводить повторную полноценную процедуру оценки препарата в Казахстане, если он уже прошел необходимые регуляторные процедуры в этих странах.

В итоге цифровые решения охватывают весь жизненный цикл лекарственного обеспечения, начиная от расчета потребности и контроля движения препаратов и заканчивая их регистрацией и отпуском пациенту. Это делает систему более прозрачной, сокращает сроки регуляторных процедур и усиливает контроль за законностью обращения лекарственных средств.

Цифровизация СЭС: объем ручной обработки отчетности снизился на 23,8%

В 2026 году завершен переход ключевых процессов санитарно-эпидемиологической службы в единую цифровую экосистему. Информационная система объединяет государственный контроль, сведения о подконтрольных объектах, медицинских осмотрах, лабораторных исследованиях и вакцинации.

Сегодня в цифровой системе содержатся сведения примерно о 202 тыс. объектов государственного контроля. Зарегистрировано около 198 тыс. пользователей, из которых порядка 114 тыс. представляют бизнес и медицинские организации.

Цифровизация позволила существенно изменить организацию рабочих процессов и повысить эффективность операционного управления. По итогам первого полугодия 2026 года на 47,7% вырос объем отчетности, формируемой в цифровом формате, что позволило сократить ручную обработку документов на 23,8%. При этом подготовка рекомендаций для субъектов бизнеса, которая ранее занимала до двух дней, теперь занимает около 15 минут.

Система автоматически выявляет объекты с повышенным уровнем риска, отсутствие необходимых разрешительных документов, нарушения сроков прохождения обязательных медицинских осмотров и другие отклонения. При этом взаимодействие предпринимателей с санитарно-эпидемиологической службой переводится в личный кабинет, что уменьшает необходимость непосредственного контакта бизнеса с государственным инспектором.

Электронная личная медицинская книжка также доступна гражданам в цифровом формате. Работодатели и органы санитарно-эпидемиологического контроля получают возможность оперативно проверять актуальность медицинских осмотров без истребования бумажных документов.

В результате государственный санитарно-эпидемиологический контроль становится более оперативным и профилактическим: цифровые инструменты позволяют быстрее выявлять риски, сокращать ручную работу и переводить взаимодействие государства с бизнесом в удобный электронный формат.

Цифровой контроль помог предотвратить необоснованные медуслуги на 10,6 млрд теңге

Цифровая трансформация здравоохранения используется не только для повышения доступности и удобства медицинской помощи, но и для контроля за эффективным расходованием государственных средств и средств системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

Цифровая идентификация пациентов внедрена в 1 950 медицинских организациях, почти 73% приемов осуществляется с использованием Face ID и электронных документов. По данным Министерства здравоохранения, применение данных механизмов позволило в 2025 году предотвратить необоснованное оказание медицинских услуг на сумму порядка 10,6 млрд теңге.

Запуск Единой системы оплаты медицинской помощи обеспечивает автоматизированный контроль представляемых к оплате медицинских услуг, выявление несоответствий и повышение прозрачности финансовых потоков.

Таким образом, цифровой контроль постепенно встраивается в процесс оказания и оплаты медицинской помощи, позволяя переходить от последующего выявления нарушений к их предупреждению. При этом цифровые инструменты позволяют контролировать не только уже оказанные услуги, но и сам процесс их подтверждения и оплаты. Это дает возможность раньше выявлять сомнительные операции, предотвращать необоснованные расходы и направлять средства на действительно оказанную медпомощь.

Более 1,9 тыс. медорганизаций планируется объединить в единой государственной медицинской системе

Созданная инфраструктура является основой для следующего этапа – перехода к Единой государственной медицинской информационной системе (ЕГМИС). ЕГМИС станет государственной цифровой платформой, объединяющей существующие информационные системы, медицинские данные и ключевые процессы здравоохранения. Предусматривается подключение к этой системе более 1,9 тыс. медицинских организаций, создание единого рабочего интерфейса для медицинских работников и внедрение AI-ассистента.

Врачам такой подход позволит работать с необходимыми медицинскими сведениями и сервисами в одном рабочем пространстве, сократить переходы между различными информационными системами и исключить повторный ввод данных.

Для граждан цифровое развитие предусматривает дальнейшее расширение возможностей портала Densaulyk и мобильных сервисов. Через них планируется обеспечить доступ к основным медицинским услугам и информации: записи к врачу, медицинским документам, рецептам и сведениям о состоянии здоровья.

В результате цифровая трансформация здравоохранения переходит от автоматизации отдельных процессов к управлению отраслью на основе данных. Уже сформированы цифровые решения для управления медицинскими организациями, кадровыми ресурсами и медицинской техникой, предоставления медуслуг, цифрового наблюдения за здоровьем населения, лекарственного обеспечения, санитарно-эпидемиологического контроля, идентификации граждан и автоматизации расчетов.

Следующим шагом станет объединение этих решений в сквозную цифровую модель здравоохранения, в которой данные сопровождают пациента на всех основных этапах — от профилактики и обращения за медицинской помощью до диагностики и лечения, лекарственного обеспечения, финансирования, контроля качества и управления ресурсами отрасли.

В конечном итоге это позволит сократить количество разрозненных информационных систем и дублирующих операций, снизить административную нагрузку на медицинских работников и повысить эффективность управления отраслью. Для граждан результатом должно стать более удобное и бесшовное получение медицинских услуг независимо от того, где и в какой организации они обращаются за помощью.