Декада Наурызнама: День национального спорта отмечает Казахстан

20 марта в Казахстане отмечают День национального спорта — это время, когда страна вспоминает и возрождает свои древние спортивные традиции, веками формировшие силу, ловкость и дух народа, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Спортивные состязания, такие как кокпар, асық ату, қыз қуу и қазақша күрес стали неотъемлемой частью национальной идентичности, позволяя людям объединяться через общие ценности и стремление к физическому совершенству. Этот день напоминает о важности физической активности, укреплении здоровья и поддержке командного духа. В условиях современного мира, где технологии порой становятся преградой для живого общения, такие традиционные игры дают возможность не только увидеть силу и ловкость, но и ощутить дух единства и уважения к своим корням.

День национального спорта — это праздник, который объединяет поколения и вдохновляет на заботу о своем теле и духе, формируя здоровое общество и гордость за свою культуру.

В этот особенный день, когда отмечаются важность физического здоровья и национального единства, особое место занимают традиционные казахские виды спорта. Эти игры, уходящие своими корнями в глубину истории Великой степи, не только сохраняют уникальные обычаи и культуру, но и воспитывают в каждом участнике силу воли, терпение и уважение к соперникам. Каждый вид спорта — это не просто состязание, а воплощение ценностей, которые передаются из поколения в поколение.

От кокпара, где встречаются храбрость и ловкость всадников, до асық ату, что требует меткости и сосредоточенности, традиционные игры Казахстана — это больше, чем спорт. Это уроки жизни, воспитывающие физическую и духовную стойкость. Эти состязания напоминают о том, что сила, выносливость и честность всегда были неотъемлемыми составляющими жизни кочевых народов. Теперь, в XXI веке, они становятся важной частью праздника, который объединяет людей и напоминает о том, как важно сохранять и развивать свою культурную идентичность через спорт.

Давайте погрузимся в мир казахских традиционных игр, которые, несмотря на свое древнее происхождение, продолжают вдохновлять и привлекать внимание как в Казахстане, так и за его пределами.

Бәйге — это традиционные скачки, которые являются важной частью казахской культуры и проводятся на длинные дистанции. В этой дисциплине проверяются не только мастерство всадников, но и выносливость и быстрота лошадей. Бәйге проводятся на открытых просторах степи, где спортсмены на своих скакунах преодолевают большое расстояние, демонстрируя потрясающую координацию и умение работать с лошадью. Это состязание символизирует связь человека с природой и животными, и продолжает быть важным элементом праздников и соревнований.

Көкпар — это зрелищное и напряженное состязание, где две команды борются за тушу козла, пытаясь доставить его в ворота противника. Көкпар имеет глубокие корни в истории кочевых народов, где эта игра символизировала силу, храбрость и ловкость всадников. Участники должны продемонстрировать отличные навыки верховой езды, выносливость и стратегическое мышление. Көкпар — это больше, чем игра, это настоящий тест на смелость и умение работать в команде.

Аударыспақ — это борьба на лошадях, где два всадника пытаются сбросить друг друга с лошади. Этот вид спорта требует отличной физической подготовки, силы и координации, как от человека, так и от его скакуна. Аударыспақ был важной частью казахской военной подготовки, и сегодня он продолжает быть популярным на спортивных праздниках, показывая зрителям не только силу, но и дух соперничества.

Жамбы ату — традиционная стрельба из лука по мишени. Это искусство, которое требует безупречной меткости и контроля за движением тела. В жамбы ату участники стреляют по небольшим мишеням, расположенным на высоких шестах, что добавляет состязаниям динамичности и зрелищности. Стрельба из лука была важной частью вооружения казахов, и сегодня этот вид спорта сохраняет свою актуальность, как символ храбрости и точности.

Теңге ілу — традиционное состязание, в котором участники на лошадях должны поднять с земли кольца или монеты с помощью специального крюка. Этот вид спорта требует от всадников высокой ловкости и умения сохранять равновесие на скакуне, а также координации движений для точного захвата объектов с земли.

Соколиная охота (құсбегілік) — искусство охоты с ловчими птицами, особенно с ястребами и соколами. Это древнее занятие, которое воспитывает в охотниках терпение, внимание и глубокое уважение к природе. Соревнования по соколиной охоте показывают не только мастерство в управлении птицей, но и глубокую связь человека с животными. Сегодня «құсбегілік» продолжает быть важной частью казахской культурной идентичности и привлекает внимание как местных, так и международных зрителей.

Тоғызқұмалақ — это настольная игра, в которой два игрока по очереди перемещают камни по ячейкам, стремясь захватить камни противника. Игра развивает стратегическое мышление, внимательность и логическое восприятие. Тоғызқұмалақ имеет многовековую историю и до сих пор остается популярной в Казахстане, являясь не только соревнованием, но и культурным наследием, которое передается из поколения в поколение.

Асық ату — традиционная казахская игра с костяшками, в которой участники бросают маленькие камни в мишень, стараясь попасть в цель. Эта игра развивает меткость и внимание, и в ней также участвуют разнообразные тактические элементы. Асық ату напоминает о детстве и является важной частью народной культуры, которую продолжают любить и сегодня.

Садақ тарту — это традиционная стрельба из лука, которая развивает силу, ловкость и концентрацию. В казахской культуре стрельба из лука играла важную роль, как в военном деле, так и в спортивных состязаниях. Современные турниры по садақ тарту сохраняют все элементы древнего искусства, требуя от стрелков не только физической подготовки, но и глубокого понимания техник стрельбы.

Эти виды спорта — это не просто состязания, а живая связь с историей, культурой и традициями. Они воспитывают в людях лучшие качества: храбрость, стойкость, внимание и уважение к окружающему миру. Сегодня, когда мы вновь возвращаемся к этим играм, мы не только чтим наше наследие, но и укрепляем дух нации, передавая молодым поколениям важность физической активности и сохранения культурных традиций.

На фоне этих состязаний День национального спорта не только напоминает о прошлом, но и укрепляет будущее. Приверженность традициям и развитие спортивного духа через игры становятся основой формирования здорового и сильного общества. Например, В 2024 году Всемирные игры кочевников в Астане собрали более 2 700 участников и продемонстрировали всему миру богатство казахских традиций.