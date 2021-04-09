Дело еще одного сообщника Аблязова передано в суд

Антикоррупционной службой завершено расследование дела в отношении еще одного участника преступного сообщества экс-банкира Мухтара Аблязова. Об этом сообщил следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров в ходе брифинга, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Завершено расследование в отношении еще одного фигуранта преступного сообщества Мухтара Аблязова. Последний занимал должности исполнительного директора, управляющего директора, начальника управления корпоративного бизнеса №7, являлся членом правления и кредитного комитета АО "БТА банк". Он содействовал принятию незаконных положительных решений о кредитовании компаний, подконтрольных главе преступного сообщества Мухтару Аблязову", – сообщил Данияр Бигайдаров.
По его словам, с 2010 года подозреваемый находился в международном розыске, скрываясь по поддельным документам гражданина Кыргызстана.
"В августе прошлого года он был установлен в Грузии, где признал гражданство Казахстана и заявил об ускоренной экстрадиции на родину. В настоящее время прокуратурой утвержден обвинительный акт, подозреваемый предан суду. По уголовному делу обеспечено дополнительное возмещение ущерба на 5,7 миллиарда тенге. Досудебное расследование продолжается в отношении 14-ти подозреваемых, находящихся в международном розыске", – дополнил Бигайдаров.