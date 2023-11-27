Дело всей его жизни

Он скоропостижно скончался в феврале 2002 года. Ему тогда не исполнилось и пятидесяти. В ту холодную зиму спортивный мир Казахстана оплакивал жизнерадостного человека и талант­ливого руководителя. И мало кто верил, что такое случилось именно с ним. В шоке были все. В том числе и друзья, которые ждали его вечером после тренировки в бане. Но он так и не пришел. В тот в злополучный день Саян прилег отдохнуть и больше не встал с кровати…

Уже по дороге домой его друг и помощник по женской национальной сборной страны по хоккею на траве Валерий Киселев получил звонок на сотовый. И он не поверил, что это случилось с Саяном Шаймерденовым. Буквально пять дней назад они провели вместе тренировку. Было как всегда. Но после нее Саян пожаловался на боль в области лопатки. Тогда подумали – продуло. Но позже Валерий сказал: «Саян очень много работал. Несколько лет не был в отпуске. Сердце не выдержало нагрузок».

До сих пор в памяти многих слова другого знаменитого спорт­смена – боксера Абдысалана Нурмаханова, которые он сказал на траурном митинге в день похорон Саяна Шаймерденова: «Почему он, почему не я?»

Это было демонстрацией большой любви и большого уважения к персоне хоккеиста Шаймерденова. Тогда Абдысалан-аға не подозревал, что через два с половиной месяца злодейская рука посягнет на его жизнь и выстрелит в спину. И мы снова испытали шок. Невольно в подобных случаях возникает вопрос: «Почему нас покидают именно такие люди?» И ответа на него нет. Но есть негласный закон природы: у каждого человека своя судьба. Одному отведено жить больше, другому – меньше.

Те, кто находился с Шаймерденовым рядом последние годы, знали, что работал он, не жалея себя. Саян Сафуанович очень тяжело переживал отправление в долгосрочный отпуск мужской хоккейной команды на траве, в которой он провел более десяти лет как действующий спортсмен. Был ее капитаном. В составе этой дружины восемь раз становился чемпионом СССР, дважды выигрывал серебряные награды, а самой главной победой считал успех, когда алматинское «Динамо» в прекрасном стиле в 1982 году выиграло Кубок европейских чемпионов.

Всего же на счету Шаймерденова 247 матчей. В них он забил 51 мяч. Самыми результативными сезонами были 1979 год (11 голов) и 1980 год (12 голов). В розыгрышах Кубка европейских чемпионов сыграл 25 матчей и забил шесть мячей. В составе национальной сборной СССР принял участие в 48 играх, забив девять мячей. За высокие результаты Саян Шаймерденов был удостоен звания мастера спорта СССР международного класса.

После похорон мать Саяна Багдат-апа рассказывала, что он рос послушным и добрым мальчиком. Много помогал по дому. Хорошо ладил с сестрами.

Что правда, то правда. Мальчуган никогда не кичился тем, что его отец Сафуан Шаймерденов в то время был уже известным казахским писателем. С десяти лет стал заниматься спортом. Любил футбол, зимой «гонял» в хоккей. И никто не возразил, когда однажды вечером мальчик пришел домой и с широкой улыбкой на лице сообщил: «Я записался в секцию». Отец даже похвалил: «Правильно сделал. Спорт – это не только увлечение, но и здоровье».

Никто и предположить тогда не мог, что хоккей с мячом станет делом всей его жизни. Когда впервые он отправился на соревнования в один из российских городов, мать напекла ему баурсаков и пирожков целую сумку. Затем с супругом все дни напролет переживали: как он там? Но Саян был в составе казахстанской команды одним из лучших и вернулся домой с грамотой. А потом привел с собой такого же юношу. Это был Фарит Зигангиров, который приехал в Алма-Ату из Кирова (РСФСР) по приглашению тренера динамовской команды Эдуарда Айриха.

– Когда познакомились, а это было в 1972 году, – рассказывает Зигангиров, – Саян спросил меня: где живешь? Когда я ответил, он сказал: «Пойдем ко мне. У меня комната большая. На двоих мес­та хватает».

Шаймерденовы приняли Фарита как второго сына. Он жил первое время у Саяна и чувствовал себя, как дома. Отсюда ему было и ближе к стадиону. К Фариту очень хорошо относились. Вспоминая тот период становления сына как спортсмена, Багдат-апа сказала: «Важно было поддержать ребят. Они делали первые профессиональные шаги». И показывала вырезки из газет, в которых писали про команду «Динамо». А когда хоккейная дружина играла дома, они с Сафуаном старались прийти на стадион и поддержать морально не только сына, но и всех. Многие ребята бывали в гостях у одноклубника. И им запомнились вкусные пирожки и баурсаки матери Шаймерденова. Особенно ребятам, которые приехали из России.

К сказанному можно добавить, что Айрих даже назвал мать Саяна талисманом. Когда она на трибуне, считай, победа обеспечена. Знаменитый тренер перед выходом на лед обязательно спрашивал у Саяна: «А мама придет?»

Позже хоккей разделился на летний и зимний. Саян выбрал то, что у него лучше получалось. Он был игроком летнего варианта.

– На правом крае атаки у него был конкурент. Это Александр Ионкин, который играл и в зимний, и летний хоккей, – рассказывает Фарит Зигангиров. – Но когда Саша закончил играть, а он был старше нас, Саян прочно занял место в основе. Заслуга Шаймерденова перед коллективом огромна. Помню, забивал решающие голы. Таких скоростных игроков, мастерски владею­щих клюшкой, было мало. Да и по игровому мышлению это был спортсмен, просчитывающий дальнейших ход действий на несколько шагов.

И немудрено, что парень стал привлекаться в сборную страны. Много раз Шаймерденов выходил на зеленое поле в майке с надписью на груди – СССР. Жаль, что в 1980 году на Олимпиаде в Москве он так и не сыграл. А наша команда стала бронзовым призером главных стартов четырехлетия.

Тогда, как известно, произошла нелепая врачебная ошибка. При обследовании, а ее проходили все спортсмены перед Олимпиадой, было подозрение на болезнь Боткина. Он был не допущен к самым главным стартам в ­своей жизни. Но все обошлось. Саян оказался здоров. Однако «поезд» уже ушел… Потом Шаймерденов долго переживал это.

После завершения спортивной карьеры Саян Шаймерденов стал помогать своему знаменитому тренеру Э. Ф. Айриху. Чуть поз­же перешел на самостоятельную работу в женскую команду «Связист», с которой выиграл бронзовые награды чемпионата СССР (1990 год). Одновременно возглавлял сборную республики. Этот выбор оказался решающим. До последних дней жизни Саян Сафуанович не изменил своему делу. Тут полностью раскрылся его талант организатора. Наша девичья дружина успела стать серебряным призером Кубка короля Таиланда, Исламских игр в Пакистане. Достойно выступали девушки из Казахстана и на других международных соревнованиях.

Вспоминает его помощник Валерий Кисилев:

«Я с Саяном познакомился в физкультурном институте. Учились в одной группе. Но наши пути-дорожки после окончания вуза разошлись, хотя мы жили в одном городе и иногда встречались на соревнованиях. Я работал в футбольной кайратовской школе. В начале 90-х она прекратила свое существование. Нужно было искать работу, и я позвонил Саяну. Он сказал, выходи завтра.

Мне посчастливилось работать с ним более десяти лет. Трудился на должности начальника ­команды. Сразу заметил твердость его характера, оптимис­тический настрой. Был всегда в творческом поиске. Вот простой пример. Едем в зарубежное турне на поезде. Ночью меня будит Саян: «Валера, у меня появилась идея. Смот­ри...» И начинает рассказывать о разработанной новой тактике. Возразить было нечего. Все продумано до мелочей».

Вспомнил Валерий и победный турнир в Южной Корее. Тогда в Сеуле разыгрывали первый Кубок Азиатской федерации хоккея на траве. Когда вышли в финал, то до игры в отеле он беседовал с каждым членом команды, потом собрал группы – по линиям. А затем провел установку с ­командой. Причем это было сделано ненавязчиво, в шутливой форме. Главное было – поднять настроение девушек перед игрой. И это удалось.

После первого тайма – ничья – 1:1. В раздевалке Саян сказал: «Я запрещал вам выплескивать эмоции нецензурными словами. Сегодня все можно!» Эти ли слова или другие возымели действие, но Елена Линд забила после подачи углового удара победный гол. И девушки бросились обнимать ее. Даже другая Лена – Апельганец, которая была с ней в плохих отношениях. Победа сплотила коллектив, а две Елены стали подружками.

Сегодня задают вопрос: почему в то время женская сборная Казахстана была одной из сильнейших в Азии? Ответ прост. У руля всего женского хоккея стоял Саян Сафуанович Шаймерденов, которого девочки называли «папой». Он решал многие вопросы. Его знали на всем постсоветском пространстве. Перед ним открывались двери Азиатской федерации, и не только. Его встречали как дорого гостя принцы и короли, руководители государств. А его команде рукоплескали везде, где она выходила на зеленый газон.

Все последние годы Шаймерденов представлял Казахстан не как тренер, а как президент и генеральный секретарь Федерации хоккея на траве. Его мечтой было построить в нашей стране хотя бы один хоккейный стадион с искусственным покрытием. Однажды, вернувшись из зарубежной командировки, он сказал журналистам: «Знаете, я верю, у нас будет искусственное поле. У нас будет хоккей». И он был прав. Эта игра живет, и нынешнее поколение продолжает дело легендарной личности.

Прошло более двадцати лет, как нет с нами заслуженного тренера Казахстана Саяна Сафуа­новича Шаймерденова. Но его помнят. В честь легенды хоккея проводятся турниры. Последний прошел совсем недавно в Шымкенте. Его именем названа одна из улиц в Алматы. А на доме по улице Мауленова, где он провел детство и юность, установлена мемориальная доска. Действует также фонд Сафуана и Саяна Шаймерденовых, Багдат Кользаковой (мать Саяна). Руководит им дочь легендарного хоккеиста – Камиля. Не остаются в стороне и другие дочери Саяна – Дина и Алия. Об одном они сожалеют: папа не увидел, как растут его внуки.

…Горе, говорят, невосполнимо. Тяжело не только родным, но и тем, кто его знал близко. До сих пор перед глазами – улыбка Сая­на, наполненные оптимизмом глаза. А самое главное – любили его за порядочность. В жизни он никого не подвел, не подставил. Таким Саян нам запомнился, таким он и остался в нашей памяти.