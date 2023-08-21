День, когда Гимн Казахстана звучит в сердце

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От выходного к великому празднику. История праздника глазами ребенка, студента, мамы.

Государственный — значит и семейный

Я услышала о Конституции, когда была ребенком, - рассказывает Назымгуль Кадырбаева. - Как и в каждой семье, все важные новости обсуждались за столом. Раньше не было столько каналов по телевизору, как сейчас. Один-два, но и за них всегда был спор. Просмотр вечерних новостей был ежедневным ритуалом перед сном. Даже дети смотрели их и ждали, потому что после была детская передача «Спокойной ночи, малыши». Но один из таких вечеров был особенным - в тот день в новостях рассказывалось о принятии Конституции. Ощущение радости передалось и мне, хотя я даже не совсем понимала, что это. «Ну, наконец-то! Теперь заживем!» - прокомментировал тогда мой отец. Заснуть было сложно из-за ощущения непонятной эйфории и предвкушения скорых перемен.

Праздник перед школой

Весь мой школьный период День Конституции был напоминанием о том, что лето закончилось и скоро начнется пора учебы в школе. О том, что это праздник было понятно, потому что родители отдыхали в этот день, как и на любой праздник мама готовила блюда. День начинался легко, с неспешного подъёма утром, тихого и размеренного ритма жизни, смешанного с принятием гостей. Как и всегда гости задавали детям очень серьезные вопросы: когда замуж выйдешь? Кем станешь, когда вырастешь! Вот тогда отец и сказал: «Если будешь хорошо учиться - сможешь стать кем захочешь. Конституция дает тебе такие права!» И весь период учебы я знала, что я нужна своей стране и она защищает мои права. Учебу я закончила на отлично и поступила на грант в педагогический институт.

Молодость жизни

Некоторые вещи в жизни начинаешь ценить, только когда этого уже нет. За четыре года студенческой жизни из-за быстрого темпа жизни, некоторые праздники для меня проходили незаметно, и если раньше в детстве эти неспешные уютные вечера в День Конституции, казались мне затянутыми и несовременными, то теперь 30 августа для меня стал днем, когда я тосковала. В моей памяти этот день ассоциировался с радостью, дружбой и даже любовью, поэтому во время учебы я ощутила пустоту. И тогда я поняла, что настала очередь праздновать этот день самой, так как мне того хочется. А так как у меня сложился образ праздника, то половину дня я посвящала вкусной еде со своими друзьями, встречей с одногруппниками после летних каникул, а вечер был абсолютно свободным, и если хотела - наслаждалась прекрасной погодой, но всегда с большой благодарностью к этому прекрасному дню.

Имя в голубой книжке

На полке с документами лежат три свидетельства о рождении: детей и мое. «Какой старый документ, ты родилась в прошлом веке?» - спросил меня однажды сын, когда увидел зеленую неказистую картонку. «Не просто в прошлом веке, - отвечаю я, но и в другой стране». Как объяснить ребенку, что времена и страна были другие, а он рожден на той же территории, но в другой стране. Каждый год мы празднуем День Конституции по-своему. В нашей семье в этот день поется гимн, а день проходит как большой праздник: с большой радостью! В детях я воспитываю патриотизм, и повторяю слова отца: «Если хорошо учиться -можно стать, кем хочешь! Образование - одно из твоих прав, которое гарантирует наша Конституция». Очень важно научить следущее поколение уважать историю и ценить настоящее.

Айнагуль Райымбек – религиовед Центра изучения религий г. Астана

 

#праздник #День Конституции

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