День медиаторов отмечают в Казахстане

5 августа в Казахстане отмечается профессиональный праздник медиаторов — специалистов, которые помогают разрешать споры и конфликты вне суда, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

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Как уточняется, медиация в стране развивается как важная альтернатива судебным разбирательствам.

Принятие Закона о медиации в 2011 году стало значительным шагом в создании правовой основы для применения этого метода урегулирования споров.

«На сегодня в Казахстане действует 16 организаций медиаторов, в которых работает более 2000 профессиональных специалистов. Кроме того, в регионах насчитывается около 1771 общественного медиатора», – проинформировали в ведомстве.

Кроме того, с апреля 2022 года в Казахстане функционирует Центр этномедиации, задачей которого является подготовка профессиональных этномедиаторов и совершенствование медиативных практик. Центром была разработана учебная программа по обучению будущих этномедиаторов и профессиональных переговорщиков.

В рамках этой программы проведены семинары по базовым основам этномедиации в пяти регионах страны, в которых приняли участие 215 человек. Среди них — акимы сельских округов, участковые инспекторы полиции, педагоги-психологи и заместители директоров школ.

Ассамблея народа Казахстана также играет важную роль в развитии института медиации, способствуя становлению медиации как инструмента разрешения межэтнических и межконфессиональных споров. Она сотрудничает с профессиональными медиаторами и занимается развитием общественных медиаторов.

В министерстве добавили, что до конца текущего года планируется утвердить Концепцию дальнейшего развития института внесудебной медиации, которая станет важным этапом в реализации задач по укреплению этого направления. Медиация применяется в различных сферах, включая коммерческие, семейные, трудовые и административные споры, что подчеркивает её универсальность и важность в современном обществе.