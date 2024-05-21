День работников культуры и искусства отмечают в Казахстане

В Казахстане 64 тысячи человек работают в сфере культуры, искусства и архивов. День работников культуры и искусства был учреждён в ноябре 2013 года, отмечается 21 мая, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По данным МКИ, в стране функционирует порядка 8 тысяч объектов культуры, в которых трудятся более 64 тысяч сотрудников. Их заработная плата по поручению главы государства в 2023 году повысилась на 45% от уровня 2021 года.

Только за последние три года по всей стране отремонтировано свыше 700 и построено 168 новых объектов культуры. Впервые за 11 лет в текущем году обновлен Национальный перечень нематериального культурного наследия. В данный перечень дополнительно включено 75 элементов.

Впервые за 30 лет учреждено почетное звание «Халық әртісі» и присвоено 8 деятелям культуры, учреждена премия «За лучшие работы и произведения в области культуры и искусства в сфере межэтнического и межкультурного единства», присуждаемая гражданам страны и иностранных государств за лучшие произведения и (или) работы, признанные особо ценным вкладом в укрепление межкультурного и межэтнического диалога.

В 2023 году при государственной поддержке завершено производство 18 фильмов, начатых в 2022 году, также запущены в производство 19 новых кинопроектов. В рамках творческого объедения «Казаханимация» в студиях анимации городов Анкара, Стамбул и Краков (Польша) прошли обучение 12 казахстанских студентов и специалистов в сфере анимации.

«Дорогие деятели культуры и искусства Казахстана! От всей души поздравляем вас с Днем работников культуры и искусства! Праздник, учрежденный в 2013 году, напоминает нам о значимости вашего труда, который вдохновляет человечество и созидает во имя будущего. На сегодняшний день в нашей стране функционирует около 8 тысяч объектов культуры, где трудятся более 64 000 сотрудников. Ваше благородное ремесло охватывает все аспекты культурной жизни: театры, музеи, библиотеки, концертные организации, художественные галереи и многие другие учреждения. Благодаря вашему таланту и самоотверженности сохраняется и приумножается богатейшее культурное наследие Казахстана», – говорится в поздравлении Минкультуры.

Отмечается, что работники этой сферы — настоящие послы культуры, которые через искусство и творчество строят мосты дружбы и сотрудничества между странами.