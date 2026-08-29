День работников нефтегазового комплекса

Нефть и Газ
Марина Демченко
специальный корреспондент

Каждое первое воскресенье сентября в Казахстане чест­вуют работников нефтегазового комплекса. Благодаря их стойкости, профессионализму и верности делу обеспечивается непрерывный ритм работы важнейшей отрасли республики.

инфографика Натальи Ляликовой

Сегодня отечественный нефтегазовый сектор находится на пике масштабных преобразований. Казахстан не просто сохраняет позиции среди ведущих игроков мирового энергетического рынка, но и успешно модернизирует производство.

В фокусе внимания – цифровизация технологических процессов, внедрение экологичного и высокоэффективного оборудования, а также последовательный переход от простой добычи к глубокой переработке нефти и газа для выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.

Важной составляющей этой работы стало развитие отечественного содержания и повышение роли казахстанского бизнеса в нефтегазовых проектах.

Казахстан продолжает формировать долгосрочную основу для роста добычи. В 2025 году на месторождении Тенгиз был запущен Проект будущего расширения, который увеличил годовую добычу нефти на 12 млн тонн.

На Карачаганаке в 2022–2026 годах осуществлены проекты 4-го, 5-го и 6-го компрессоров обратной закачки газа. Их претворение в жизнь направлено на поддержание стабильного уровня добычи на месторождении. Так реализуемые крупные проекты позволяют не только поддерживать текущие объемы производства, но и формируют основу для дальнейшего развития нефтяной отрасли.

По информации Министерства энергетики, по итогам 2025 года объем переработки нефти составил 18,4 млн тонн (перевыполнение плана на 4,5%), а выпуск нефтепродуктов превысил плановые показатели на 6,3%, достигнув 15,47 млн тонн. В нынешнем году целевой ориентир по выпуску нефтепродуктов установлен на уровне 15,49 млн тонн.

Для долгосрочного укрепления сектора Правительством утверж­дена Концепция развития нефтеперерабатывающей отрасли на 2025–2040 годы. Стратегия предполагает рост мощностей с 18 до 29 млн тонн в год за счет расширения действующих НПЗ, а также строительство нового неф­теперерабатывающего завода на 10 млн тонн, что суммарно выведет переработку на уровень 40 млн тонн в год.

Параллельно планируется повысить глубину переработки с 89 до 94%, нарастить выпуск моторных топлив, развивать неф­техимию и поэтапно перейти на экологические стандарты К5+.

В прошлом году, по информации Минэнерго, общий объем закупок товаров, работ и услуг недропользователей в области углеводородов составил 4,6 трлн тенге, а доля внутристрановой ценности достигла 3,03 трлн тенге. На 2026 год установлен целевой показатель внутристрановой ценности на уровне 60,7%.

Казахстан последовательно наращивает мощности в сфере нефтегазохимии, определяя ее как приоритетное направление трансформации сырьевого сектора. В отрасли наблюдается устойчивая положительная динамика: только за семь месяцев 2026 года объемы выпуска нефтегазохимической продукции достигли 338 тыс. тонн. Для укрепления потенциала сектора осуществляются перспективные проекты, включая строительство завода по выпуску полиэтилена, алкилата, карбамида и бутадиена. Ввод этих объектов в эксплуатацию обеспечит углубление переработки углеводородного сырья, удовлетворит внутренний спрос и расширит экспортный потенциал республики.

Газовая отрасль Казахстана также демонстрирует устойчивую динамику. В 2025 году добыто 68,2 млрд кубометров газа – на 15,6% больше в сравнении с годом ранее. В стране претворяются в жизнь масштабные проекты по переработке газа, в том числе идет строительство ГПЗ на Кашагане на 1 млрд кубометров газа, Жанаозене и Карачаганаке. Их запуск позволит увеличить получение товарного газа, сжиженного нефтяного газа, стабильного газового конденсата и другой продукции, обеспечивая более эффективное использование отечественной ресурсной базы.

Развивается газотранспортная инфраструктура. В 2025 году введен магистральный газопровод Талдыкорган – Ушарал, идет активная фаза строительства второй нитки магистрального газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент.

Программа газификации регионов выступает драйвером социального и инфраструктурного роста республики. По результатам 2025 года охват населения газификацией в Казахстане вырос до 64,2%, что позволило обеспечить голубым топливом более 13 млн граждан.

В нынешнем году запланировано 40 проектов газификации, благодаря чему доступ к природному газу получат еще свыше 37 тыс. жителей в 20 населенных пунктах. Согласно стратегическому поручению Главы государства, к 2035 году целевой показатель газификации страны должен достигнуть 80%.

Для долгосрочного обеспечения экономики энергоресурсами продолжается работа по расширению ресурсной базы. По данным отраслевого министерства, утвержденные извлекаемые запасы казахстанского газа оцениваются в 3,8 трлн кубометров.

Геологоразведочные работы ведутся на 14 участках с предварительной ресурсной оценкой около 515 млрд кубометров газа. К работе по изучению перспективных газоносных участков привлекаются крупные международные компании, включая Chevron, ENI, Sinopec, CNOOC, Шелл и других партнеров.

Привлечение международной экспертизы и современных технологий позволяет ускорять геологоразведочные работы и одновременно формировать новые компетенции внутри страны, подчеркивают в ведомстве.

Таким образом, нефтегазовая отрасль Казахстана встречает свой профессиональный праздник на пике масштабных преобразований, демонстрируя впечатляю­щие результаты и тем самым укрепляя позиции страны на мировой арене.

#профессиональный праздник #нефтегазовая отрасль #День работников нефтегазового комплекса

Популярное

Все
Не смолкают струны дружбы
Зоопарк приютил спасенного курганника
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Шесть крупных инвестпроектов запустят в Алматинской области
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
Цветы учителям на 1 сентября: в Минпросвещения сделали заявление
Профессионалы подземной вахты
На все сто!
Путевки в Лигу конференций и Премьер-лигу
Интересы страны и граждан – миссия и ответственность Курултая
В трех селах ЗКО запустили водопровод за счет возвращенных активов
Первый жеребенок лошади Пржевальского родился в Центральном Казахстане
Президент Казахстана призвал устранить угрозу применения ядерного оружия
В защиту авторских прав
Цифровую домбру изобрел учитель из СКО
Специалисты водной отрасли Казахстана повысили квалификацию в Европе, Азии и США
Театр имени Мусрепова завоевал две награды международного фестиваля в Шри-Ланке
Продавал обещания
Прокуратура добилась отмены ограничений на услуги «Инватакси» в Щучинске
Установочное заседание
Казахстан и Индия объединят опыт в подготовке цифровых криминалистов
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Челлендж в Вооруженных силах
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации
Конституция и региональное развитие
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Национальный поэт мирового масштаба
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Курсай. Двенадцать лет спустя
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран
Уборка раньше срока

Читайте также

Шесть стран ЕС требуют ввести налог на сверхприбыль для неф…
Новый нефтегазохимический проект реализуют в Павлодаре
АНПЗ объявил о созыве и проведении внеочередного общего соб…
Глава ExxonMobil представил планы по деятельности в Казахст…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]