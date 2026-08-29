День работников нефтегазового комплекса

Сегодня отечественный нефтегазовый сектор находится на пике масштабных преобразований. Казахстан не просто сохраняет позиции среди ведущих игроков мирового энергетического рынка, но и успешно модернизирует производство.

В фокусе внимания – цифровизация технологических процессов, внедрение экологичного и высокоэффективного оборудования, а также последовательный переход от простой добычи к глубокой переработке нефти и газа для выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.

Важной составляющей этой работы стало развитие отечественного содержания и повышение роли казахстанского бизнеса в нефтегазовых проектах.

Казахстан продолжает формировать долгосрочную основу для роста добычи. В 2025 году на месторождении Тенгиз был запущен Проект будущего расширения, который увеличил годовую добычу нефти на 12 млн тонн.

На Карачаганаке в 2022–2026 годах осуществлены проекты 4-го, 5-го и 6-го компрессоров обратной закачки газа. Их претворение в жизнь направлено на поддержание стабильного уровня добычи на месторождении. Так реализуемые крупные проекты позволяют не только поддерживать текущие объемы производства, но и формируют основу для дальнейшего развития нефтяной отрасли.

По информации Министерства энергетики, по итогам 2025 года объем переработки нефти составил 18,4 млн тонн (перевыполнение плана на 4,5%), а выпуск нефтепродуктов превысил плановые показатели на 6,3%, достигнув 15,47 млн тонн. В нынешнем году целевой ориентир по выпуску нефтепродуктов установлен на уровне 15,49 млн тонн.

Для долгосрочного укрепления сектора Правительством утверж­дена Концепция развития нефтеперерабатывающей отрасли на 2025–2040 годы. Стратегия предполагает рост мощностей с 18 до 29 млн тонн в год за счет расширения действующих НПЗ, а также строительство нового неф­теперерабатывающего завода на 10 млн тонн, что суммарно выведет переработку на уровень 40 млн тонн в год.

Параллельно планируется повысить глубину переработки с 89 до 94%, нарастить выпуск моторных топлив, развивать неф­техимию и поэтапно перейти на экологические стандарты К5+.

В прошлом году, по информации Минэнерго, общий объем закупок товаров, работ и услуг недропользователей в области углеводородов составил 4,6 трлн тенге, а доля внутристрановой ценности достигла 3,03 трлн тенге. На 2026 год установлен целевой показатель внутристрановой ценности на уровне 60,7%.

Казахстан последовательно наращивает мощности в сфере нефтегазохимии, определяя ее как приоритетное направление трансформации сырьевого сектора. В отрасли наблюдается устойчивая положительная динамика: только за семь месяцев 2026 года объемы выпуска нефтегазохимической продукции достигли 338 тыс. тонн. Для укрепления потенциала сектора осуществляются перспективные проекты, включая строительство завода по выпуску полиэтилена, алкилата, карбамида и бутадиена. Ввод этих объектов в эксплуатацию обеспечит углубление переработки углеводородного сырья, удовлетворит внутренний спрос и расширит экспортный потенциал республики.

Газовая отрасль Казахстана также демонстрирует устойчивую динамику. В 2025 году добыто 68,2 млрд кубометров газа – на 15,6% больше в сравнении с годом ранее. В стране претворяются в жизнь масштабные проекты по переработке газа, в том числе идет строительство ГПЗ на Кашагане на 1 млрд кубометров газа, Жанаозене и Карачаганаке. Их запуск позволит увеличить получение товарного газа, сжиженного нефтяного газа, стабильного газового конденсата и другой продукции, обеспечивая более эффективное использование отечественной ресурсной базы.

Развивается газотранспортная инфраструктура. В 2025 году введен магистральный газопровод Талдыкорган – Ушарал, идет активная фаза строительства второй нитки магистрального газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент.

Программа газификации регионов выступает драйвером социального и инфраструктурного роста республики. По результатам 2025 года охват населения газификацией в Казахстане вырос до 64,2%, что позволило обеспечить голубым топливом более 13 млн граждан.

В нынешнем году запланировано 40 проектов газификации, благодаря чему доступ к природному газу получат еще свыше 37 тыс. жителей в 20 населенных пунктах. Согласно стратегическому поручению Главы государства, к 2035 году целевой показатель газификации страны должен достигнуть 80%.

Для долгосрочного обеспечения экономики энергоресурсами продолжается работа по расширению ресурсной базы. По данным отраслевого министерства, утвержденные извлекаемые запасы казахстанского газа оцениваются в 3,8 трлн кубометров.

Геологоразведочные работы ведутся на 14 участках с предварительной ресурсной оценкой около 515 млрд кубометров газа. К работе по изучению перспективных газоносных участков привлекаются крупные международные компании, включая Chevron, ENI, Sinopec, CNOOC, Шелл и других партнеров.

Привлечение международной экспертизы и современных технологий позволяет ускорять геологоразведочные работы и одновременно формировать новые компетенции внутри страны, подчеркивают в ведомстве.

Таким образом, нефтегазовая отрасль Казахстана встречает свой профессиональный праздник на пике масштабных преобразований, демонстрируя впечатляю­щие результаты и тем самым укрепляя позиции страны на мировой арене.