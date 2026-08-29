День работников нефтегазового комплекса

Каждое первое воскресенье сентября в Казахстане чествуют работников нефтегазового комплекса. Благодаря их стойкости, профессионализму и верности делу обеспечивается непрерывный ритм работы важнейшей отрасли республики.
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