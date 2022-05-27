День ратификаций

В Сенате под председательством спикера Маулена Ашимбаева состоялось заседание, на котором сенаторы приняли ряд законов.

Так, в ходе заседания депутаты рассмотрели и ратифицировали Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом министров Кыргызской Республики об оказании военно-технического содействия в обеспечении безопасности Центрально-Азиатского региона.

– Глава государства Касым-

Жомарт Токаев находится с официальным визитом в Кыргызской Респуб­лике. Планируется, что в рамках этого визита будет достигнут ряд важных договоренностей. Закон, который мы сегодня рассмот­рели и приняли, также предусматривает укрепление сотрудничества двух братских государств, в том числе в военно-технической сфере. Соглашение направлено на поддержание стабильности и безопасности в Центральной Азии, – сказал Мау­лен Ашимбаев, комментируя принятый закон.

Как отметил сенатор Сергей Ершов, соглашение окажет воен­но-техническую помощь в условиях осложнившейся обстановки в области безопасности прилегающих районов ЦентральноАзиатского региона, а также в связи с ростом вызовов и угроз региональной безопасности, поз­волит усилить возможности вооруженных сил Кыргызстана по отражению этих угроз и укреп­лению безопасности.

– Закон не нанесет материального ущерба нашей армии и приведет к усилению существующих дружеских взаимоотношений, а также поспособствует сотрудничеству в военной области двух стран, – считает депутат.

Сенаторами также был принят Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Армения о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов в Республику Армению».

Целью документа является создание необходимых условий для осуществления казахстанскими предприятиями поставок товаров за исключением нефти, электроэнергии, природного газа и угля в Армению, а также защита рынка от неконтролируемых перетоков нефтепродуктов в страны ЕАЭС.