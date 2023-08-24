Деньги, форма и льготное питание

– Это так называемая едино­временная помощь от государства, – рассказал на брифинге и. о. руководителя областного управления образования Багдат Бердаулетов. – Также в рамках акции «Дорога в школу» благо­творители оказывают помощь малоимущим семьям. На сегодня на более чем 1 700 детей получена единовременная финансовая помощь, ученические принадлежности подарили почти 3 200 школьникам, сотни детей обеспечили одеждой и обувью.

Решен вопрос и с горячим питанием для учащихся начальных классов.

– С января 2023 года в Кызыл­ординской области бесплатными горячими обедами обеспечены 70 173 ученика 1–4-х классов, а также 16 777 школьников более старших классов из социально уязвимых семей, – сообщил Багдат Бердаулетов. – В новом учебном году дети также получат положенные им обеды.

На приобретение учебников и учебно-методических пособий для организаций среднего образования области из местного бюджета выделили 1,2 млрд тенге. По договорам с 13 издательствами закуплено 412 029 учебников, которые выдадут школьникам. Также все школы подключены к Интернету, как того требуют современные стандарты.

В целом в 322 школах региона, из которых 295 государственные и 24 частные, сейчас по спискам около 180 тыс. учеников, из них более 17 500 первоклассников.