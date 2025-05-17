Концепция распределения финансов в образовании по принципу «деньги за ребенком» была впервые упомянута еще в предвыборной программе Касым-Жомарта Токаева «Справедливый Казахстан – для всех и каждого». Он предложил внедрить схему, которая обеспечит единую базу учета, очередности и распределения мест в детсадах.

Согласно новой схеме, выделенный из бюджета объем средств теперь будут направлять не в дошкольные учреждения, а на счета родителей или других законных представителей ребенка. Эта персональная доля – ваучер – и дала название новой схеме «Ваучерное финансирование дошкольных организаций». Она основана на следующих принципах: если раньше малыш стоял в очереди на место в детском саду, то теперь он становится в очередь за ваучером; если раньше детсад определялся управлением образования, то теперь его выбор осуществляется родителем; и, наконец, если раньше государст­венный образовательный заказ был закреплен за дошкольным учреждением, то сейчас ваучер следует за ребенком.

В 2024 году ваучерное финансирование внедрили в Таразе, Шымкенте, Туркестане. В текущем году этот опыт проецируют и на другие области страны, в том числе Жетысу.

– Для автоматизации процесса постановки детей дошкольного возраста в очередь и выдачи направлений в организации дошкольного образования внед­рен программный продукт ­E-zhetysu, – сообщила начальник отдела дошкольного образования управления образования области Жетысу Жулдыз Мырзаханова. – Программ­ный продукт успешно прошел тес­тирование на соответствие требованиям информационной безопасности и получил соответствующие протоколы.

Выдача ваучеров в регионе началась с 12 мая.

– Реализация системы осуществляется по двум направлениям, – отметила Жулдыз Мырзаханова. – Это финансовый ваучер – условный сертификат, предоставляемый государством родителям. С его помощью они могут выбрать для своего ребенка любой детский сад. Ваучер не выдается в денежной форме, а обеспечивает оплату из государственного бюджета выбранной организации. И есть еще виртуальный ваучер – это цифровой формат финансирования. Родитель или опекун подает заявку через электронную систему, после чего ребенку присваивается ваучер.

В области Жетысу функцио­нируют 404 организации дошкольного образования, из них 91 государственная, 141 частная, 171 мини-центр при школах, одна группа в комплексной специализированной областной организации «Детский сад – школа – интернат № 1».