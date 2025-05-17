Деньги – не щепки, счетом крепки

Образование
1
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

В Талдыкоргане внедряют ваучерное финансирование в дошкольных учреждениях.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Концепция распределения финансов в образовании по принципу «деньги за ребенком» была впервые упомянута еще в предвыборной программе Касым-Жомарта Токаева «Справедливый Казахстан – для всех и каждого». Он предложил внедрить схему, которая обеспечит единую базу учета, очередности и распределения мест в детсадах.

Согласно новой схеме, выделенный из бюджета объем средств теперь будут направлять не в дошкольные учреждения, а на счета родителей или других законных представителей ребенка. Эта персональная доля – ваучер – и дала название новой схеме «Ваучерное финансирование дошкольных организаций». Она основана на следующих принципах: если раньше малыш стоял в очереди на место в детском саду, то теперь он становится в очередь за ваучером; если раньше детсад определялся управлением образования, то теперь его выбор осуществляется родителем; и, наконец, если раньше государст­венный образовательный заказ был закреплен за дошкольным учреждением, то сейчас ваучер следует за ребенком.

В 2024 году ваучерное финансирование внедрили в Таразе, Шымкенте, Туркестане. В текущем году этот опыт проецируют и на другие области страны, в том числе Жетысу.

– Для автоматизации процесса постановки детей дошкольного возраста в очередь и выдачи направлений в организации дошкольного образования внед­рен программный продукт ­E-zhetysu, – сообщила начальник отдела дошкольного образования управления образования области Жетысу Жулдыз Мырзаханова. – Программ­ный продукт успешно прошел тес­тирование на соответствие требованиям информационной безопасности и получил соответствующие протоколы.

Выдача ваучеров в регионе началась с 12 мая.

– Реализация системы осуществляется по двум направлениям, – отметила Жулдыз Мырзаханова. – Это финансовый ваучер – условный сертификат, предоставляемый государством родителям. С его помощью они могут выбрать для своего ребенка любой детский сад. Ваучер не выдается в денежной форме, а обеспечивает оплату из государственного бюджета выбранной организации. И есть еще виртуальный ваучер – это цифровой формат финансирования. Родитель или опекун подает заявку через электронную систему, после чего ребенку присваивается ваучер.

В области Жетысу функцио­нируют 404 организации дошкольного образования, из них 91 государственная, 141 частная, 171 мини-центр при школах, одна группа в комплексной специализированной областной организации «Детский сад – школа – интернат № 1».

#Образование #финансирование #детские сады #ваучерное финансирование

Популярное

Все
В столице прошел фестиваль «Түнгі Бозоққа саяхат»
Если вы подверглись цифровой атаке...
Школа жизни Сабита Муканова ожила в стенах музея
Портретная живопись мастера
С любовью к родной земле
Угроза глобального характера
Получили бесценный опыт
История любви и страсти
Что есть справедливость?
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Будущее – за цифровыми активами
Семья – духовный код нации
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Токаев выразил соболезнования семье писателя Темирхана Медетбека
Музей Бауыржана Момышулы открылся в Таразе
40-градусная жара придет в Казахстан
В Восточном Казахстане продолжают поисковую работу
У адвоката – особый статус в системе правосудия
Жару сменят дожди в Казахстане
Рыбакина вышла в третий круг на «тысячнике» в Риме
В Семее открылся центр поддержки дольщиков
Определены сроки проведения итоговой аттестации школьников в Казахстане
Штормовое предупреждение объявлено в Казахстане
Более 450 рейсов задержаны в США
Реализацию крупных промышленных проектов обсудили в Правительстве РК
Казахстан в ЕАЭС: Экономические достижения и ключевые выгоды для страны
Участники военного парада возвращаются в места дислокации
Казахстан одержал волевую победу на ЧМ по хоккею
Пакистан начал масштабную военную операцию против Индии
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
Начато возведение крупного металлургического завода
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Как убивали Шерзата Болата
Украина и США подписали меморандум к соглашению о полезных ископаемых
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Автомобилисты жалуются на километровые пробки в Алматинской области
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Указ Главы государства об освобождении от должности
Гвардеец мечтает озвучить Парад в Астане
Удивительная судьба Масима Якубова
Грамот на 450 миллионов тенге хотел закупить отдел образования в Талдыкоргане

Читайте также

В области Абай стартовал региональный чемпионат профессиона…
В Казахстане стартовало основное ЕНТ
В рядах университетов пополнение
Лекционный зал в честь выдающегося деятеля открылся в Алматы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]