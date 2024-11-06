Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана отметил важность подготовки детей к школе и подчерк­нул, что «за дошкольное воспитание и обучение ребенка солидарную ответственность, наравне с государством, несут и родители. Поэтому подушевое финансирование на дошкольное образование нужно привязать к реальным доходам каждой семьи. Таким образом, дальнейшее совершенствование системы образования позволит помочь дейст­вительно нуждаю­щимся гражданам, повысит прозрачность государственной поддержки и в целом будет способствовать укреплению человеческого потенциала страны».

В рамках исполнения поручения Президента уже ведется работа по вау­черному финансированию детских садов. Правда, пока только в пилотном режиме и лишь в нескольких регионах страны. О том, что представляет собой новый проект, нам рассказала директор департамента дошкольного образования Министерства просвещения Манара Адамова.

– Внедрение ваучерного финансирования – это шаг к качественному дошкольному образованию. На сегодняшний день ведется работа по пересмотру механизмов размещения государственного образовательного заказа, в частности – переход на ваучерное финансирование. Это мировая практика, за счет которой нам удастся достигнуть адресности выплат от государства, социальной справедливости и сбалансированности подходов. Проще говоря, новая модель нацелена на то, чтобы сделать дошкольное образование более доступным, качественным и справедливым.

«КП»: Ваучерное финансирование – это своего рода смена государственных образовательных заказов на новую модель, когда, скажем так, деньги следуют за ребенком?

– Да, верно. Распределение ваучеров на дошкольное воспитание – это важный инструмент, который был создан после тщательного анализа. Ваучеры распределяются по заранее установленным критериям, что позволяет учитывать разные потребности детей и их семей. Теперь местные власти не будут определять, сколько мест финансировать в каждом детском саду, финансирование будет привязано к конкретным детям. При старой системе новым детским садам приходилось ждать следующего конкурса, чтобы получить финансирование. Процесс станет проще и быстрее. Это поможет большему числу детей получить доступ к дошкольному образованию.

«КП»: В каких регионах проект уже реализуется? Какие достигнуты результаты?

– На сегодняшний день система ваучерного финансирования дошкольного образования реализуется в качестве пилотного проекта в Таразе, Туркестане и Шымкенте.

Первооткрывателем можно назвать административный центр Жамбылской области. Там проектом охвачено 157 дошкольных организаций. Девятнадцать из них – новые детсады, впервые получившие возможность войти в перечень и претендовать на ваучерное финансирование. Надо отметить, что ожидания открывающихся учреждений оправдываются, потому что родители наравне с государственными садами выбирают и частные, создавшие прекрасные условия для детей. Понимаете, да, в чем особенность? Предоставление выбора родителям усиливает здоровую конкуренцию не только между частными, но и государственными дошкольными организациями.

С марта по июнь этого года в Таразе проводилась подготовительная работа: разработка нормативных документов, оцифровка дошкольных организаций, запуск цифровой платформы, а с июля начата выдача ваучеров. На сегодняшний день родители дошколят получили 19 338 ваучеров. Очередь сократилась с 11 983 детей в июле до 17 детей в сентябре.

В Шымкенте из 608 дошкольных организаций 479 присоединились к договору. Выдача ваучеров детям из очереди начата с середины октября этого года, за это время 1 585 детей обрели возможность получения дошкольного воспитания и обучения в детском саду.

В Туркестане сегодня все 144 дошкольные организации присоединились к договору, выдано 236 ваучеров. И теперь в очереди вообще нет детей 2–5 лет. Отмечу, что с 2025 года, по мере готовности регионов, планируется масш­табирование механизма ваучерного финансирования по всему Казахстану.

«КП»: Манара Елекеновна, во время августовского саммита педагогов заместитель Премьер-министра страны Тамара Дуйсенова сказала, что при ваучерном финансировании конкуренции на получение госзаказа не будет, а упомянутая модель будет доступна только тем детским садам, которые соответствуют нормативным требованиям.

– Так и есть. Как я уже отмечала выше, механизм «деньги следуют за ребенком» заставляет руководство детских садов постоянно улучшать условия пребывания воспитанников, укреплять штат сотрудников, модернизировать материально-техническую базу. Ждать у моря погоды не получится. Когда мы говорим о взаимной ответственнос­ти всех участников образовательного процесса – родителей, дошкольных организаций и государства, то имеем в виду, что процесс обучения и воспитания малышей не может завершиться в рамках одной стороны.

Родители играют ключевую роль в создании комфортной и поддерживаю­щей среды для ребенка, обеспечивая ему эмоциональную и социальную поддержку. Дошкольные организации отвечают за хорошее образовательное содержание и создание безопасной обстановки для развития. Государство в свою очередь обеспечивает нормативно-правовую базу, финансирование и доступ к качественным образовательным услугам.

Электронные документы новых детских садов, соответствующих требованиям приказа № 381 министерства, загружаются в платформу с указанием проектной мощности, для выбора данных дошкольных организаций родителями, получившими ваучеры для детей.

«КП»: Как работает ваучерная модель?

– В Казахстане функционируют 11 642 дошкольные организации, из которых 5 532 являются государственными, а 6 110 – частными. На сегодняшний день охват дошкольным образованием детей с двух лет составляет 91,5% (из чис­ла детей в очереди). Методология действующего механизма очередности, при котором малыши становятся в очередь за местом в дошкольную организацию, подвергается постоянной критике. Часто основная проблема заключается в том, что номер очереди сдвигается назад. Данная ситуация подчеркивает необходимость пересмотра существующих механизмов управления очередностью, чтобы обеспечить прозрачность процесса распределения мест в дошкольную организацию.

В новой модели финансирования все поданные заявления будут распределяться по 18 категориям, которые выстроены исходя из социального статуса семьи и возраста ребенка. У каждой категории будет своя очередь, на которую обратят внимание при распределении ваучеров.

Кроме того, ваучерная модель предполагает, что родители могут выбрать любой детский сад и оплачивать образовательные услуги с помощью государст­венного ваучера. При этом каждый родитель самостоятельно выбирает банк для открытия банковского счета, на который государство будет перечис­лять средства. После подтверждения уведомления родителями эти деньги перечисляются в выбранный детский сад.

Есть еще и другая возможность виртуального перевода денежных средств в дошкольную организацию, когда родитель не желает открывать специальный счет в банке. В этом случае ваучер за ребенком сохраняется и перечисляется через единого оператора финансирования. При этом родители подтверждают один раз в месяц табель посещения ребенка.

«КП»: Каковы гарантии выполнения обязательств родителями перед детскими садами?

– Здесь следует отметить, что для внед­рения ваучерного финансирования все участники подписывают договор, в котором участвуют представители управления образования. Этот договор создается в рамках бюджетных средств, выделенных для ваучеров. При этом переход на новый договор не отменяет предыдущие обязательства местных властей по госзаказу на образование.

Дошкольные организации будут получать финансирование за реальное количество детей, посещавших их в течение действия старого договора. Новый договор имеет несколько преимуществ. Это отсутствие необходимости заключать отдельные контракты с каждой организацией и фиксировать объем госзаказа и гибкость в изменении сумм, которые можно перераспределить на ваучеры для детей из очереди.

«КП»: Некоторые владельцы частных и руководители государственных детских садов высказывают опасения, что внедрение ваучерного финансирования может привести к закрытию дошкольных организаций.

– Ваучерное финансирование не является угрозой, а, наоборот, стимулирует улучшение качества образовательных услуг. Оно не ухудшает текущее положение участников, а предоставляет новые возможности – открытый процесс, рыночный подход и право родителей выбирать детские сады, а также упрощает бюрократические процедуры.

Для государства ваучеры помогают предотвратить коррупцию и эффективно использовать бюджетные средства. Финансовый центр следит за данными, чтобы исключить аномалии в финансировании и проверить соответствие информации о детях и образовательных организациях.

Все действия направлены на создание честной конкуренции и равных условий для всех участников рынка дошкольного образования.