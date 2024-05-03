Депутат Мажилиса предложил сделать «Чистый четверг» по всей стране еженедельно

Фото: Kazpravda / Адильбек Тауекелов

«Уважаемые коллеги!

Мой запрос полностью перекликается с депутатским запросом моего коллеги Максата Толыкбая.

Не зря наш мудрый народ говорил: «Если природа будет в чистоте, то и человечество будет в безопасности». Потому что жизнь человека тесно взаимосвязана с природой. Окружающая среда напрямую влияет на здоровье и благополучие человека. Поэтому очень важно содержать ее в чистоте, заботиться и бережно относиться к природе.

Я много езжу по регионам, часто встречаюсь с населением. И невольно становлюсь свидетелем того, как отдельные наши граждане спокойно выбрасывают из окон своих машин на улицу пустые бутылки, мусор и окурки. Ни для кого не секрет, что в нашем обществе до сих пор не сформирована культура по выносу мусора в специально отведенные места.

При этом, период разложения пластика, стекла и полиэтилена составляет до 1000 лет. Это наносит огромный ущерб земле, человечеству и будущим поколениям.

В связи с чем считаю необходимым усилить работу по формированию в обществе культуры чистоты, как в развитых странах. Нужно сплотить наших граждан и приучать их регулярно убирать вокруг себя, превратив повседневную чистоту в образ жизни.

Как предложение, один день недели, например, каждый четверг, можно сделать «Чистым четвергом», когда граждане по всей стране наводят чистоту .

Дадим возможность нашим гражданам не через силу, а по своей доброй воле поработать для того, чтобы очистить место своего проживания. Только тогда мы научимся ценить труд наших женщин, которые днем и ночью, в жару и в холод убирают улицы.

В этой связи призываю известных блогеров с миллионной аудиторией в социальных сетях, общественных активистов и наших граждан принять участие в этом общем деле.

Уважаемые сограждане, наша сила в единстве! Так сделаем благое дело!»