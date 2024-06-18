Столичные детсады не будут работать два дня из-за саммита ШОС в Астане

Образование
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Дана Аменова
Корреспондент

Об этом сообщили в городском управлении образования, передает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Дошкольные организации не будут работать 3-4 июля в связи с письмом от Министерства просвещения и МВД Казахстана», – проинформировали в ведомстве.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет 3-4 июля в столичном Дворце независимости. 

В мероприятии примут участие главы государств и правительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана. Участники мероприятия рассмотрят широкий спектр актуальных вопросов политического, культурно-гуманитарного и торгово-экономического взаимодействия. 

 

#Астана #работа #ШОС #выходные #саммит #детсады

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