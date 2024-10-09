Детскую безопасность в организациях образования обсудили в Астане

Статьи
102

В столичной школе-лицее №59 под председательством заместителя акима города Есета Байкена провели совещание на тему обеспечения детской безопасности в организациях образования Астаны. Об этом сообщает официальный сайт столичного акимата.

Фото: акимат Астаны

В совещании приняли участие руководители управлений образования, по вопросам молодежной политики, старший помощник прокурора Астаны по делам несовершеннолетних, заместитель начальника Управления местной полицейской службы Департамента полиции, Уполномоченный по правам ребенка и др.

По информации Есета Байкена, с начала 2024 года несовершеннолетние совершили 186 правонарушений.

Заместитель акима отметил, что в городе требуется усиление контроля со стороны руководителей образовательных учреждений и принятие более жестких мер для предотвращения нарушений в будущем.

«Ответственность за подобные правонарушения лежит не только на непосредственных участниках инцидентов, но и на руководителях учебных заведений, которые обязаны обеспечивать безопасность всех студентов, сотрудников и создавать условия, исключающие возникновение подобных ситуаций. Невыполнение этих обязанностей будет рассматриваться как грубое нарушение, требующее строгих дисциплинарных мер», – сказал Есет Байкен.

В ходе совещания он дал ряд поручений по мерам, которые помогут создать в школе более безопасную и благополучную среду, столичным Управлению образования, Департаменту полиции, организациям образования и Центру психологической поддержки.

 

#дети #Астана #безопасность #акимат

Популярное

Все
Судебные тяжбы могут оставить диабетиков без доступных лекарств
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Создание института послов доброй воли обсудил секретариат Съезда лидеров мировых и традиционных религий
Автомобиль за знания подарили преподавателю в Туркестанской области
Высшая школа расширит подготовку инженеров для атомной отрасли
«Конечно, нужно строить!» – бывший оператор реакторной установки
Президент Казахстана принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Москве
Болеть надо уметь!
Сельских новоселов становится больше в Жамбылской области
Почти полвека отдал медицине
Жители села Лепсинск увековечили память воинов
Коммуникации со СМИ в условиях кризисов
Казахстанские животноводы приняли участие в саммите во Франции
Экспорт зерна: конкуренция на рынке обостряется
Климатические инициативы Астаны представили в Баку
Идет борьба с огнем
Подросткам – об экологической культуре
Стартовали чемпионаты по баскетболу среди мужских и женских команд
Астана принимает XXVII чемпионат Азии по настольному теннису
Осенью в армию призовут более 20 тыс. новобранцев
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Жезказган увеличит потребление питьевой воды из подземных источников
Мажилис ратифицировал договор с Вьетнамом о передаче осужденных
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Безопасность превыше всего
Нужны дополнительные мощности
Чемпионат мира IBSA по пауэрлифтингу пройдет в Астане
Кадры для атомной отрасли
Primus inter pares
Ждут туристов в Атырау
Без атомной генерации энергопереход не состоится
До 5 апреля 2025 года казахстанцы должны установить номерные знаки на свои мопеды
Казахстанский дизайнер создал одноразовый чемодан для туристов
Президент подписал поправки по вопросам дорожной безопасности
Не остаться бы сырьевым придатком
Касым-Жомарт Токаев принимает участие в форуме депутатов маслихатов
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Труба пока не готова
На энергетической безопасности экономить... опасно
Перуашев прокомментировал задержание своего заместителя
Казахстанцы просят изменить призывной возраст срочников
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
В Атырау появится дендрологический парк
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Президент назначил новых послов Казахстана в ряде стран
«Сам просил»: подростки грозились сбросить ребенка с балкона в Астане
Члены Народного штаба за строительство АЭС провели встречи с жителями Туркестанской области
Иностранные гости – о ВИК в Астане: «Это удивительно, невероятно и круто»
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
ВИК - 2024: определился первый чемпион по қазакша курес
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
Недостроенные объекты и жилье принимал акимат Жезказгана
О важности развития казахского языка высказался сенатор Жусип

Читайте также

Серьезный разговор о приоритетах
Обеспечить население теплом и защитить леса от пожаров
Упустили последний шанс
Баллы в обмен на жилье

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]