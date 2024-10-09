Детскую безопасность в организациях образования обсудили в Астане

В столичной школе-лицее №59 под председательством заместителя акима города Есета Байкена провели совещание на тему обеспечения детской безопасности в организациях образования Астаны. Об этом сообщает официальный сайт столичного акимата.

Фото: акимат Астаны

В совещании приняли участие руководители управлений образования, по вопросам молодежной политики, старший помощник прокурора Астаны по делам несовершеннолетних, заместитель начальника Управления местной полицейской службы Департамента полиции, Уполномоченный по правам ребенка и др.

По информации Есета Байкена, с начала 2024 года несовершеннолетние совершили 186 правонарушений.

Заместитель акима отметил, что в городе требуется усиление контроля со стороны руководителей образовательных учреждений и принятие более жестких мер для предотвращения нарушений в будущем.

«Ответственность за подобные правонарушения лежит не только на непосредственных участниках инцидентов, но и на руководителях учебных заведений, которые обязаны обеспечивать безопасность всех студентов, сотрудников и создавать условия, исключающие возникновение подобных ситуаций. Невыполнение этих обязанностей будет рассматриваться как грубое нарушение, требующее строгих дисциплинарных мер», – сказал Есет Байкен.

В ходе совещания он дал ряд поручений по мерам, которые помогут создать в школе более безопасную и благополучную среду, столичным Управлению образования, Департаменту полиции, организациям образования и Центру психологической поддержки.