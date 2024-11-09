Директоров школ и завучей лишили доплаты Образование 9 ноября 2024 г. 2:00 10 Елена Ульянкина собственный корреспондент по Карагандинской области Почему сильные педагоги не хотят руководить учебными заведениями? Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова Мало того что в карагандинских школах не хватает директоров и завучей, так их еще и лишают надбавок к зарплатам. В частности, с нынешнего учебного года у них отняли доплату за степень магистра по научно-педагогическому направлению. Она небольшая – всего 36 920 тенге (10 МРП), но далеко не лишняя, ведь, как ни странно, зарплаты директоров и их заместителей – так сейчас называют завучей – сильно не дотягивают до учительских. Поэтому они все чаще отказываются от административных должностей и полностью посвящают себя учебному процессу. – Да, завучи сейчас получают значительно меньше, чем учителя. Моя зарплата – 90 тысяч тенге. Поэтому мне приходится дополнительно брать часы русского языка и литературы, – рассказывает корреспонденту «Казправды» заместитель директора по профильному обучению школы-гимназии № 95 города Караганды Ирина Назырова. – Из-за скромной оплаты труда уходят хорошие управленцы. Вот свежий пример: мой коллега Мартбек Кузембаев был директором школы № 76, потом уволился и сейчас работает учителем. Знаете, он доволен. Его зарплата стала в два раза больше, а головной боли теперь гораздо меньше. Ирина Назырова – одна из тех, кого с 1 сентября лишили надбавки за степень магистра по научно-педагогическому направлению. Завуч считает это нарушением своих прав. Она обращалась к местным чиновникам, курирующим сферу образования, и даже поднимала вопрос о надбавке на заседании Общественного совета города Караганды, но все безрезультатно. Ее убеждали в том, что директора школ и их заместители – это не педагоги, а административный персонал. – Я считаю, что директор школы и завуч – это педагоги, – рассуждает Ирина Назырова. – Чтобы стать директором, кандидату нужно иметь как минимум категорию «педагог-исследователь», а его зам должен быть «педагогом-экспертом». Что же получается? Мы много лет работали, набирались опыта, подтверждали свои достижения, а теперь, когда дело дошло до денег, нам заявляют: «Вы не педагоги!» Чтобы прояснить ситуацию, мы обратились с письменным запросом в Министерство просвещения. Из госоргана нам пришел развернутый ответ. В нем сделана ссылка на Приложение 4 к Постановлению Правительства «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств госбюджета» от 31 декабря 2015 года. Этот документ оговаривает, что доплата за степень магистра положена только учителям и педагогам методических кабинетов. «Вместе с тем сообщаем, что должности «директор» и «заместитель директора» организаций среднего образования устанавливаются согласно Типовым штатам работников государственных организаций образования, – пишет в ответе на наш запрос пресс-секретарь ведомства Нургуль Калиева. – Следовательно, директор и его заместитель являются штатными сотрудниками. Таким образом, им указанная доплата не устанавливается». Вроде бы логично. Но есть одно но. Постановление Правительства, на которое ссылается Минпросвещения, действует уже девять лет, а надбавки за степень магистра карагандинских директоров школ и завучей лишили только нынешней осенью. Почему? Ответ на этот вопрос мы не получили ни от профильного министерства, ни от управления образования Карагандинской области, куда тоже обращались. На этот счет у школьных директоров и завучей есть предположение. Они считают, что на них сэкономили бюджетные деньги. Так это или нет, неизвестно. Но людей все-таки обидели. При этом чиновники из Министерства просвещения понимают, что невысокие зарплаты отталкивают сильных педагогов от руководящей работы. Поэтому пытаются дотянуть оклады директоров школ и завучей до учительских. В частности, им, как и всем педагогам, в течение четырех лет ежегодно повышали зарплаты на 25%. «Таким образом, заработная плата директора школы повысилась в два раза по сравнению с 2019 годом, – отмечает представитель Минпросвещения Нургуль Калиева. – В зависимости от стажа, условий труда оклад директора без квалификационной категории составляет порядка 242 тысяч тенге в городе и 303 тысяч тенге – в сельской местности». Кроме того, министерство установило для директоров школ новый вид доплаты. Правда, она положена только тем, у кого есть категория. В частности, директор с квалификацией «руководитель-лидер» может рассчитывать на прибавку в размере 100 процентов от должностного оклада, «руководитель-менеджер» – на 50-процентную доплату, а руководитель-организатор – на 30-процентную. «Эта доплата позволила увеличить заработную плату директора школы в 1,3–2 раза, – рапортует Министерство просвещения. – Так, заработная плата директора школы с квалификационной категорией «руководитель-лидер» увеличилась. В городе она составляет от 261 тысячи до 462 тысяч тенге, а в сельской местности – от 326 тысяч до 578 тысяч тенге». По сравнению с этими цифрами надбавка за степень магистра в 37 тыс. тенге выглядит мизерной. Но она была, можно сказать, синицей в руке. А теперь, когда ее не стало, директора школ и их заместители почувствовали себя обделенными. Им не по душе ситуация, когда государство одной рукой дает, а другой отбирает. Это обесценивает престиж профессии, который мы пытаемся повысить. #Образование #школа #зарплата #директор #надбавки #завуч