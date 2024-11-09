Директоров школ и завучей лишили доплаты

Мало того что в карагандинских школах не хватает директоров и завучей, так их еще и лишают надбавок к зарплатам. В частности, с нынешнего учебного года у них отняли доплату за степень магистра по научно-педагогическому направлению. Она небольшая – всего 36 920 тенге (10 МРП), но далеко не лишняя, ведь, как ни странно, зарплаты директоров и их заместителей – так сейчас называют завучей – сильно не дотягивают до учительских. Поэтому они все чаще отказываются от административных должностей и полностью посвящают себя учебному процессу.

– Да, завучи сейчас получают значительно меньше, чем учителя. Моя зарплата – 90 тысяч тенге. Поэтому мне приходится­ дополнительно брать часы русского языка и литературы, – рассказывает корреспонденту «Казправды» заместитель директора по профильному обучению школы-гимназии № 95 города Караганды Ирина Назырова. – Из-за скромной оплаты труда уходят хорошие управленцы. Вот свежий пример: мой коллега Мартбек Кузембаев был директором школы № 76, потом уволился и сейчас работает учителем. Знаете, он доволен. Его зарплата стала в два раза больше, а головной боли теперь гораздо меньше.

Ирина Назырова – одна из тех, кого с 1 сентября лишили надбавки за степень магистра по научно-педагогическому направлению. Завуч считает это нарушением своих прав. Она обращалась к местным чиновникам, курирующим сферу образования, и даже поднимала воп­рос о надбавке на заседании Общественного совета города Караганды, но все безрезультатно. Ее убеждали в том, что директора школ и их заместители – это не педагоги, а административный персонал.

– Я считаю, что директор школы и завуч – это педагоги, – рассуждает Ирина Назырова. – Чтобы стать директором, кандидату нужно иметь как минимум категорию «педагог-исследователь», а его зам должен быть «педагогом-экспертом». Что же получается? Мы много лет работали, набирались опыта, подтверждали свои достижения, а теперь, когда дело дошло до денег, нам заявляют: «Вы не педагоги!»

Чтобы прояснить ситуацию, мы обратились с письменным запросом в Министерство просвещения. Из госоргана нам пришел развернутый ответ. В нем сделана ссылка на Приложение 4 к Постановлению Правительства «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств госбюджета» от 31 декабря 2015 года. Этот документ оговаривает, что доплата за степень магис­тра положена только учителям и педагогам методичес­ких кабинетов.

«Вместе с тем сообщаем, что должности «директор» и «заместитель директора» организаций среднего образования устанавливаются согласно Типовым штатам работников государственных организаций образования, – пишет в ответе на наш запрос пресс-секретарь ведомства Нургуль Калиева. – Следовательно, директор и его заместитель являются штатными сотрудниками. Таким образом, им указанная доплата не устанавливается».

Вроде бы логично. Но есть одно но. Постановление Правительства, на которое ссылается Минпросвещения, действует уже девять лет, а надбавки за степень магистра карагандинских директоров школ и завучей лишили только нынешней осенью. Почему? Ответ на этот вопрос мы не получили ни от профильного министерства, ни от управления образования Карагандинской области, куда тоже обращались.

На этот счет у школьных директоров и завучей есть предположение. Они считают, что на них сэкономили бюджетные деньги. Так это или нет, неизвестно. Но людей все-таки обидели.

При этом чиновники из Министерства просвещения понимают, что невысокие зарплаты отталкивают сильных педагогов от руководящей работы. Поэтому пытаются дотянуть оклады директоров школ и завучей до учительских. В частности, им, как и всем педагогам, в течение четырех лет ежегодно повышали зарплаты на 25%.

«Таким образом, заработная плата директора школы повысилась в два раза по сравнению с 2019 годом, – отмечает представитель Минпросвещения Нургуль Калиева. – В зависимости от стажа, условий труда оклад директора без квалификационной категории составляет порядка 242 тысяч тенге в городе и 303 тысяч тенге – в сельской местности».

Кроме того, министерство установило для директоров школ новый вид доплаты. Правда, она положена только тем, у кого есть категория. В частности, директор с квалификацией «руководитель-лидер» может рассчитывать на прибавку в размере 100 процентов от должностного оклада, «руководитель-менеджер» – на 50-процентную доплату, а руководитель-организатор – на 30-процентную.

«Эта доплата позволила увеличить заработную плату директора школы в 1,3–2 раза, – рапор­тует Министерство просвещения. – Так, заработная плата директора школы с квалификационной категорией «руководитель-лидер» увеличилась. В городе она составляет от 261 тысячи до 462 тысяч тенге, а в сельской местности – от 326 тысяч до 578 тысяч тенге».

По сравнению с этими цифрами надбавка за степень магистра в 37 тыс. тенге выглядит мизерной. Но она была, можно сказать, синицей в руке. А теперь, когда ее не стало, директора школ и их заместители почувствовали себя обделенными. Им не по душе ситуация, когда государство одной рукой дает, а другой отбирает. Это обесценивает престиж профессии, который мы пытаемся повысить.