Откуда Казахстан планирует импортировать авиатопливо

Казахстан прорабатывает возможность импорта авиатоплива марки JET A-1 из Китая и других соседних стран, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта РК

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Как сообщалось ранее, производственные мощности отечественных НПЗ не покрывают потребности страны в авиатопливе, поэтому Казахстан ежегодно импортирует до 300 тысяч тонн из России. В связи с этим Минтранспорта прорабатывает диверсификацию импорта авиатоплива марки JET A-1 из Китая и других соседних стран.

Глава ведомства Марат Карабаев провел совещание с аэропортами и авиакомпаниями по обеспечению авиатопливом субъектов гражданской авиации. В ходе совещания аэропорты доложились о готовности инфраструктуры к использованию JET A-1.

По словам представителей аэропорта Алматы, предприятие продолжает модернизацию топливно-заправочного комплекса и к июню 2024 года планирует полный переход на использование авиатоплива, выпускаемого по мировому стандарту ASTM D1655.

PTC Holding – один из крупнейших в стране операторов и собственников подвижного состава – сообщил, что пропускная способность отечественных железных дорог позволяет рассчитывать на ежемесячную транспортировку до 50 тысяч тонн авиатоплива JET A-1.

По итогам совещания министр транспорта дал конкретные поручения субъектам отрасли и заинтересованным госорганам, подчеркнув при этом важность оперативных действий.

В связи с этим Минтранспорта прорабатывается диверсификация импорта авиатоплива марки JET A-1 из Китая и других соседних стран.