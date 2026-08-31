В ВКО открыли реконструированный вокзал Оскемен-1

Транспорт

Железнодорожный вокзал Оскемен-1 был построен в 1938 году

Фото: акимат ВКО

В Восточно-Казахстанской области завершена реконструкция железнодорожного вокзала Оскемен-1. Обновление одного из ключевых объектов пассажирской инфраструктуры региона направлено на повышение качества обслуживания и создание более комфортных и безопасных условий для пассажиров.

Железнодорожный вокзал Оскемен-1 был построен в 1938 году. В результате реализации проекта вокзальный комплекс получил обновленный облик и улучшенную инфраструктуру. Общая площадь объекта составляет более 2 500 квадратных метров. Здание состоит из двух этажей и цокольного уровня, где предусмотрены необходимые условия для удобного пребывания пассажиров.

В ходе реконструкции выполнены работы по устройству нулевого цикла, возведению каркаса здания и монтажу кровли. Обновлены наружные инженерные сети водоснабжения и канализации, тепловые сети, внутренние инженерные коммуникации, системы электроснабжения и слаботочные системы. Также проведены наружные и внутренние отделочные работы, работы по реконструкции перрона и благоустройству прилегающей территории.

Вокзал Оскемен-1 относится ко 2 классу. Среднесуточный пассажиропоток составляет около 2 025 человек. Через станцию проходят 12 пассажирских поездов, обеспечивающих железнодорожное сообщение с Астаной, Алматы, Аягозом, Жезказганом, Карагандой и Достыком.

Напомним, обновление объекта проведено в рамках масштабной программы по реконструкции и модернизации 124 железнодорожных вокзалов по всей стране, реализуемой по поручению Главы государства. В Восточно-Казахстанской области в рамках данной программы ранее после реконструкции были открыты вокзалы станций Риддер, Шемонаиха, Кумистау и Алтай.

#ВКО #вокзал #реконструкция

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