Дни культуры Казахстана пройдут в Таджикистане

С 20 по 22 августа зрители смогут посетить ряд крупных мероприятий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: акимат Астаны

По информации пресс-службы ведомства, 20 августа 2024 года в кинотеатре «Ватан» в Душанбе состоится открытие Дней казахстанского кино.

22 августа в 19:00 часов в государственном комплексе «Кохи Борбад» состоится гала-концерт с участием мастеров искусств Казахстана, в котором примут участие Народные артисты и заслуженные деятели Казахстана, а также лауреаты международных конкурсов.

Вместе с тем, перед началом гала-концерта в фойе Государственного комплекса «Кохи Борбад» зрителям будет представлена выставка «Декоративно-прикладное искусство казахского народа». Основу выставки составят уникальные предметы прикладного искусства XVIII – XX веков.