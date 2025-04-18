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Официальную делегацию Казахстана возглавляет министр культуры и информации РК Аида Балаева. Программа мероприятий в армянской столице началась с показа казахстанских фильмов. Сегодня в кинотеатре «Москва» зрителям представили историческую киноленту режиссера Рустема Абдрашева «Казахское ханство. Золотой трон» и фильм Фархата Шарипова «Стоп, ночь».

Во время открытия Дней казахстанского кино в Армении председатель правления Государственного центра поддержки национального кино Курманбек Жумагали выразил уверенность, что современные казахстанские фильмы найдут отклик у армянской аудитории.

«Дни казахстанского кино в Армении - это платформа для укрепления сотрудничества, взаимопонимания и дружественных связей между нашими странами. Очень приятно, что сегодня есть возможность познакомиться с искусством казахского кино. Казахстанское кино - это самобытный язык образов, глубокая философия, смелый взгляд в будущее. Мы с интересом следим за развитием киноискусства в Казахстане, уверены, что сегодняшние показы станут мостом между нашими культурами», - сказал Директор Фонда кино Армении Давид Банучян, выступая на открытии мероприятия.

Завтра зрителям будут представлены еще две картины - «Время патриотов» режиссера Серикбола Утепбергенова и «Беркут» режиссера Данияра Ибрагимова.

В рамках Дней культуры официальная делегация Казахстана также посетила Центр казахского языка, истории и культуры имени Абая при Ереванском государственном университете, а также Национальную библиотеку Армении, где расположен уголок казахской литературы.

Делегация ознакомилась с книжным фондом и передала в дар почти 100 книг казахстанских писателей, среди которых — «Сал домбыра» Кайрата Айтбаева, «Защитник Родины» Нурбая Бектурсынова, «Таңдамалы» Фаризы Онгарсыновой, «Свет и тень», написанная Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, а также ряд других изданий.

Кульминацией Дней культуры станет гала-концерт, который пройдет 19 апреля в концертном зале имени Арама Хачатуряна. В нем примут участие звезды казахстанской эстрады, представители интеллигенции, дипломаты, ученые, писатели и другие деятели искусства.