Фото пресс-службы Президента РК
Президент , Международное сотрудничество , Политика , Экономика
До 10 млрд долларов планируют довести товарооборот между Казахстаном и Турцией

По завершении двусторонней встречи и 4-го заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган провели брифинг для представителей средств массовой информации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Лидер Казахстана подчеркнул, что государственный визит президента Турции совпал с юбилейной датой – 30-летием установления дипломатических отношений между двумя странами.

"У нас сложились прочные межгосударственные отношения с братской Турцией. Только в этом году состоялось несколько визитов высокого уровня, подписан ряд важных документов. В мае я посетил Анкару с государственным визитом, по итогам которого мы с Президентом Эрдоганом подписали Совместное заявление о расширенном стратегическом партнерстве. Турция – важнейший стратегический партнер Казахстана", – сказал президент.

Глава государства высоко оценил вклад турецкого президента в развитие сотрудничества между двумя странами, а также подчеркнул, что Турция активно участвует в решении глобальных и региональных проблем.

Касым-Жомарт Токаев также сообщил, что по итогам состоявшегося 4-го заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня был подписан ряд межправительственных документов.

Президент назвал торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество стержнем двусторонних связей. По его словам, в перспективе планируется довести товарооборот между двумя странами до 10 млрд долларов.

Кроме того, глава государства сказал, что в ходе сегодняшних переговоров были подробно рассмотрены перспективы развития сотрудничества в транспортно-транзитной сфере.

"Наши страны заинтересованы в увеличении объема перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. Этот стратегический проект имеет огромное значение для сохранения стабильности в регионе. В этом году за 7 месяцев объем перевозок по данному маршруту увеличился в 2,5 раза и достиг 1 миллиона тонн. В этом контексте важным представляется развитие "Срединного коридора", связывающего наши государства", – считает Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана также проинформировал о том, что были рассмотрены актуальные вопросы глобальной повестки дня. Он констатировал близость позиций двух стран по многим международным вопросам.

"Мы придаем особое значение дальнейшей активизации многосторонней дипломатии. Успешно развивается взаимодействие наших стран в рамках таких многосторонних структур, как Организация Объединенных Наций, Организация тюркских государств, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Завтра мы вместе с президентом Турции примем участие в VI саммите СВМДА", – отметил глава государства.

В свою очередь лидер Турции выразил удовлетворением итогами своего государственного визита в Казахстан.

"Мы и впредь будем продолжать поддерживать суверенитет, территориальную целостность, мир и стабильность братского для нас Казахстана. Пусть наше единство и сотрудничество будет вечным! Высоко оцениваю проводимые под руководством президента Казахстана реформы. Желаю, чтобы итоги предстоящих президентских выборов принесли Казахстану благополучие", – подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции выразил искреннюю благодарность Касым-Жомарту Токаеву за награждение его орденом "Достык" I степени.

 

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