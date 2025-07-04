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По данным Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, на сегодня в Казахстане насчитывается порядка 6 179 сел, из которых 42% обеспечены высокоскоростной технологией передачи данных. В рамках проекта подключения сел к волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС) до конца 2027 года интернет будет проведен в 3 781 село, при этом общая протяженность сети увеличится более чем на 160 тыс. км, охват вырастет до 90%.

Для укрепления роли Казахстана как цифрового транзитного хаба между Европой и Азией, до конца 2026 года планируется увеличить долю страны в международной передаче данных. Ведется строительство Транскаспийской магистрали и гипермагистрали «Запад – Восток», общий объем вложений составляет 30,7 млрд тенге.



До конца 2027 года охват мобильной связью по стране планируется довести до 99%, включая 40 тыс. км республиканских и областных автодорог. Также внимание уделено развитию спутниковой связи: до конца 2025 года к интернету будут подключены дополнительно 328 отдалённых населённых пунктов. В настоящее время Казахстан сотрудничает с OneWeb, StarLink, Shanghai Spacecom Satellite Technology, Amazon Kuiper. Совокупный объем инвестиций по данному направлению превышает 38,6 млрд тенге.



В сфере обработки данных до 2030 года в Казахстане планируется ввод в эксплуатацию 10 дата-центров уровня не ниже Tier III суммарной емкостью около 20 тыс. IT-стоек.



Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев доложил, что общий объем инвестиций в ИКТ-сектор на период 2025–2030 гг. планируется около 1,3 трлн тенге.



По итогам совещания Премьер-министр дал ряд поручений.