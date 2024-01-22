Доходность или доступность?

Данное решение финансового регулятора, как пояснил в Астане в ходе брифинга председатель банка Тимур Сулейменов, принято с учетом продолжающегося замедления инфляционных процессов. Годовая инфляция достигла однозначного уровня впервые с февраля 2022 года. Показатели устойчивой ее части продолжают стабилизироваться.

– По итогам 2023 года инфляция составила 9,8% и продолжает снижаться вследствие совокупности ряда факторов. В первую очередь благодаря проводимой Нацбанком денежно-кредитной политике и антиинфляционным мерам Правительства. Немаловажную роль сыграло замедление роста цен производителей в различных отраслях промышленности и эффект высокой базы прошлого года. Ослабление инфляционного давления в мире также способствует снижению инфляции в нашей стране, – сообщил глава структуры.

Динамика соответствует прогнозу финансового регулятора. Основной вклад в рост цен вносят платные услуги. Инфляция в этом секторе выросла до 12,4% на фоне продолжающегося повышения тарифов и реализации программы «Тариф в обмен на инвестиции».

А вот продовольственная инфляция снизилась до 8,5%, рост стоимости непродовольственных товаров замедлился до 9,1%.

Вторым фактором, обеспечившим снижение базовой ставки, спикер назвал тенденции во внутренней экономике. По его словам, рост экономики за 2023 год оценивается в 5,1%, что также соответствует прогнозу Нацбанка.­ Сильный рост экономической активности вызван соответствующей динамикой в основных отраслях.

На фоне увеличения добычи сырой нефти, расширения производства продуктов питания, роста легкой промышленности и машиностроения наблюдается повышение объемов производства в промышленном секторе на 4,3%. Положительный вклад в экономику также вносят отрасли строительства, информации и связи. Однако из-за плохого урожая зерновых существенное сокращение наблюдается в сельском хозяйстве.

Вместе с тем Тимур Сулейменов отметил, что отрасли, характеризующие внутренний спрос, растут несколько быстрее отраслей, характеризующих внутреннее производство, то есть предложение товаров. Это может создавать предпосылки для инфляционного давления в будущем.

Третий фактор – внешнеэкономическая конъюнктура.

– В результате сдерживающей денежно-кредитной политики со стороны большинства центральных банков инфляция в мире замедляется, но все еще остается выше таргетов во многих странах. Как следствие, большинство центральных финансовых регуляторов сходится во мнении, что необходимо дальнейшее продолжительное поддержание высоких ставок, – подчеркнул председатель Нацбанка.

Особого внимания, по словам спикера, заслуживает динамика инфляции в соседней России, основном торговом партнере Казахстана. Она составила 7,4% и вызвана быстрым ростом внут­реннего спроса, сопровождаемого повышением инфляционных ожиданий.

По словам главы Нацбанка, в Китае, другом торгово-экономическом партнере Казахстана, напротив, из-за слабой экономической активности три месяца подряд наблюдается дефляция.

– Цены на мировых продовольственных рынках снижаются, что связано с подешевевшими сахаром, растительными маслами и мясом. При этом стоимость зерновых в мире за декабрь выросла на фоне логистических сложностей в Черноморском регионе, – проинформировал спикер.

Что касается цен на нефть марки Brent, то в декабре они снизились до 77 долларов и в начале нынешнего года составляют около 79 долларов. Рынок нефти все также характеризуется неопределенностью, что обусловлено избытком предложения странами вне ОПЕК, военными действиями в регионе нефтедобычи.

Как заявил глава Нацбанка, дальнейшие решения по базовой ставке зависят от того, как фактическая инфляция будет приходить в соответствие с прогнозами финрегулятора. Для достижения главной среднесрочной цели по инфляции в 5% требуется поддерживать умеренно жесткие денежно-кредитные условия.

Тимур Сулейменов в ходе брифинга ответил также на вопросы журналистов о создании в стране агробанка и внедрении цифрового тенге, о том, как снижение базовой ставки скажется на ставках по кредитам и депозитам.

– У нас многие начали задумываться и класть деньги на депозиты. Их доход защищен, работает система гарантирования вклада. Но ясно, что снижение базовой ставки повлияет на снижение ставок по депозитам, – сказал Тимур Сулейменов.

Иными словами, банки станут давать чуть меньше процентов по депозитам, и этот эффект Нацбанк также учел в своих прогнозах.