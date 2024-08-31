Доходы налоговых консультантов побили рекорд

Фото: Nalogi.kz

По итогам II квартала объем услуг, оказанных налоговыми консультантами, достиг максимума по крайней мере с начала 2020 г. – 2,06 млрд тенге, сообщает Первое кредитное бюро.

Это стало возможно благодаря номинальному росту показателя за три месяца на 25%, за год – вдвое.

Тренд на ежеквартальный рост показателя наблюдается на протяжении всего периода, отраженного в официальной статистике, - 5,5 лет. При этом практически во всех случаях темпы являются двузначными. Косвенно это может свидетельствовать о том, что официальные консультации по налогам становятся более востребованными.

И удивляться подобному вряд ли стоит: уследить за изменениями налогового законодательства не так уж и просто. С 2017 г. они произошли 70 раз. С другой стороны, в последнее время спрос может подогревать принятие нового кодекса и переход к всеобщему декларированию.

Доля бизнеса в объеме оказанных услуг составляет 95%.