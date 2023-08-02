Докопаться до ответа

Нынешним летом продолжились раскопки памятника Ак-Ирий возле села Долматово Кызылжарского района. Руководит археологической экспедицией профессор Kozybayev University Анатолий Плешаков.

– Ак-Ирий в переводе с иранского означает «белый рай», – пояснил он. – Это самое северное городище древних саков. Оно было грамотно построено. С трех сторон его защищали обрывы, а с четвертой – ров, земляной вал и частокол. Полагаю, что это была неприступная крепость.

Открыт Ак-Ирий в 1968 году. Но раскопки начались только в ­2004-м. Историки предполагают, что 2,5 тысячи лет назад люди здесь выплавляли металл. Возможно, найденные ямы когда-то были металлургическими печами. Но это лишь гипотеза.

Анатолий Плешаков руководит экспедицией более 40 лет, он плодотворно занимается нау­кой, опубликовал около 200 научных работ и монографий. С его участием найдено более полумиллиона артефактов.

В этом году при раскопках городища найдены углубления в земле, стены которых выложены по кругу каменными блоками. Эти конструкции саки могли использовать для хранения рыбы или плавки металла. Их истинное назначение еще предстоит определить.

Круглая кладка имеет диаметр больше трех метров. Кладка не кирпичная, а из обожженных каменных блоков. Внутри ямы археологи нашли скелеты двух лошадей, одного быка, двух собак и двух овец. Случайно ли животные попали сюда или намеренно – пока неясно.

– Ничего подобного я не встречал раньше, – признался Анатолий Плешаков. – В научной литературе тоже не нашел описания подобных конструкций. Несомненно, это уникальная находка!

Более чем за полувековую историю Северо-Казахстанская археологическая экспедиция открыла такие уникальные памятники северного региона, как Ботай, Байкара, Баганаты, Ак-Ирий, Кызыл-Оба и многие другие. Благодаря этим открытиям были заложены основы археологической школы. За это время подготовлены сотни квалифицированных историков.

Любопытно, что профессор Анатолий Плешаков осознал свое призвание именно в Ак-Ирии, во время своей самой первой археологической экспедиции. Осенью 1968 года он, будучи студентом второго курса, участвовал в раскопках городища Ак-Ирий. С этого все и началось. В то лето Анатолий Андреевич твердо решил стать археологом.

Раскопки продолжаются. Разгадка Ак-Ирия – впереди.