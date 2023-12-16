Документы вернулись на Родину

На республиканской научно-практической конференции «Архив-2025: результаты и проблемы» архивисты представили результаты поис­ков материалов по истории нашей страны в зарубежных хранилищах, научных центрах,

библиотеках.

Так, сотрудники Национального архива РК в этом году подготовили и опубликовали нес­колько сборников документов, привезенных ими из-за границы. Среди них четыре тома «Отанына оралған құжаттық қазына» – «Документальное сокровище, вернувшееся на родину», «История столицы Казахстана», «Архив-2025: Ұлт тарихындағы жаңа деректер», фотоальбомы «Ақмоладан... Нұр-Сұлтанға дейін», «Архивтегі аманат».

– Среди документов – письма хана Кенесары иностранным политическим и военным дея­телям, в которых он обосновывает свои идеи борьбы за независимость, необходимость восстановления казахской государственности, а также новые материалы о жизни и дея­тельности борцов за свободу Казахстана – Исатая Тайманова, Махамбета Утемисова, научное и литературное наследие Мустафы Шокая, многих других ярких сынов и дочерей Великой степи, – говорит директор Национального архива РК Сагила Нурланова.

Теперь эти бесценные документы доступны исследователям, историкам, преподавателям и студентам.

В рамках мероприятия в Нацио­нальном архиве РК состоялось торжественное открытие кабинета истории Казахстана. Таким образом, созданы условия для проведения архивных стажировок студентов Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева. Коллектив преподавателей также готов к совместному изучению новых исторических источников с работниками Национального архива РК.

В свою очередь директор Цент­рального государственного архива РК Сабит Шильдебай представил новые документы об участии в Великой Отечественной войне Героя Советского Союза Бауыржана Момышулы, найденные в Центральном архиве Министерства обороны РФ в Москве.

В конференции приняли участие председатель Комитета по архивному, документационному и книжному делу Министерства культуры и информации РК Куат Бораш, государственный деятель Дархан Мынбай, директор агентства «Узархив» при Министерстве юстиции Республики Узбекистан Улугбек Юсупов, ученые-историки, руководители государственных архивов, представители интеллигенции.