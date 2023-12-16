Документы вернулись на Родину Статьи 16 декабря 2023 г. 2:00 2 Игорь Прохоров К Дню независимости Национальный архив РК представил документы о борцах за свободу нашей Родины. фото Игоря Бургандинова На республиканской научно-практической конференции «Архив-2025: результаты и проблемы» архивисты представили результаты поисков материалов по истории нашей страны в зарубежных хранилищах, научных центрах, библиотеках. Так, сотрудники Национального архива РК в этом году подготовили и опубликовали несколько сборников документов, привезенных ими из-за границы. Среди них четыре тома «Отанына оралған құжаттық қазына» – «Документальное сокровище, вернувшееся на родину», «История столицы Казахстана», «Архив-2025: Ұлт тарихындағы жаңа деректер», фотоальбомы «Ақмоладан... Нұр-Сұлтанға дейін», «Архивтегі аманат». – Среди документов – письма хана Кенесары иностранным политическим и военным деятелям, в которых он обосновывает свои идеи борьбы за независимость, необходимость восстановления казахской государственности, а также новые материалы о жизни и деятельности борцов за свободу Казахстана – Исатая Тайманова, Махамбета Утемисова, научное и литературное наследие Мустафы Шокая, многих других ярких сынов и дочерей Великой степи, – говорит директор Национального архива РК Сагила Нурланова. Теперь эти бесценные документы доступны исследователям, историкам, преподавателям и студентам. В рамках мероприятия в Национальном архиве РК состоялось торжественное открытие кабинета истории Казахстана. Таким образом, созданы условия для проведения архивных стажировок студентов Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева. Коллектив преподавателей также готов к совместному изучению новых исторических источников с работниками Национального архива РК. В свою очередь директор Центрального государственного архива РК Сабит Шильдебай представил новые документы об участии в Великой Отечественной войне Героя Советского Союза Бауыржана Момышулы, найденные в Центральном архиве Министерства обороны РФ в Москве. В конференции приняли участие председатель Комитета по архивному, документационному и книжному делу Министерства культуры и информации РК Куат Бораш, государственный деятель Дархан Мынбай, директор агентства «Узархив» при Министерстве юстиции Республики Узбекистан Улугбек Юсупов, ученые-историки, руководители государственных архивов, представители интеллигенции. #документы #архив #история #борцы #независимость #Нацархив #День независимости