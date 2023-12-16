Документы вернулись на Родину

Статьи
2
Игорь Прохоров

К Дню независимости Национальный архив РК представил документы о борцах за свободу нашей Родины.

фото Игоря Бургандинова

На республиканской научно-практической конференции «Архив-2025: результаты и проблемы» архивисты представили результаты поис­ков материалов по истории нашей страны в зарубежных хранилищах, научных центрах,
библиотеках.

Так, сотрудники Национального архива РК в этом году подготовили и опубликовали нес­колько сборников документов, привезенных ими из-за границы. Среди них четыре тома «Отанына оралған құжаттық қазына» – «Документальное сокровище, вернувшееся на родину», «История столицы Казахстана», «Архив-2025: Ұлт тарихындағы жаңа деректер», фотоальбомы «Ақмоладан... Нұр-Сұлтанға дейін», «Архивтегі аманат».

– Среди документов – письма хана Кенесары иностранным политическим и военным дея­телям, в которых он обосновывает свои идеи борьбы за независимость, необходимость восстановления казахской государственности, а также новые материалы о жизни и дея­тельности борцов за свободу Казахстана – Исатая Тайманова, Махамбета Утемисова, научное и литературное наследие Мустафы Шокая, многих других ярких сынов и дочерей Великой степи, – говорит директор Национального архива РК Сагила Нурланова.

Теперь эти бесценные документы доступны исследователям, историкам, преподавателям и студентам.

В рамках мероприятия в Нацио­нальном архиве РК состоялось торжественное открытие кабинета истории Казахстана. Таким образом, созданы условия для проведения архивных стажировок студентов Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева. Коллектив преподавателей также готов к совместному изучению новых исторических источников с работниками Национального архива РК.

В свою очередь директор Цент­рального государственного архива РК Сабит Шильдебай представил новые документы об участии в Великой Отечественной войне Героя Советского Союза Бауыржана Момышулы, найденные в Центральном архиве Министерства обороны РФ в Москве.

В конференции приняли участие председатель Комитета по архивному, документационному и книжному делу Министерства культуры и информации РК Куат Бораш, государственный деятель Дархан Мынбай, директор агентства «Узархив» при Министерстве юстиции Республики Узбекистан Улугбек Юсупов, ученые-историки, руководители государственных архивов, представители интеллигенции.

#документы #архив #история #борцы #независимость #Нацархив #День независимости

Популярное

Все
Рукописи не горят, спектакли не умирают
Говорят свидетели декабря
Новоселье у учителей
Астана: инвестиционный потенциал и социальная инфраструктура
В приграничном Тарбагатайском районе сразу в шести селах открылись новые медпункты
Путевка на первенство планеты
Вдохновлял трудом и героизмом
Возвращение в элиту
«Айбоз» назвал лучших
«Астана» завершила сезон
Общая для всех ценность
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
Уголь в Казахстане подорожал на 11% за год
Названа причина аварии на шахте имени Костенко
Награждены победители Кубка Республики по паралимпийскому бочча
Мадуро подписал указы об аннексии части Гайаны
Семеро сотрудников АМТ задержаны по делу о трагедии на шахте Костенко
В Бишкеке прошла акция против изменения флага страны
Казахстанская шахматистка выиграла три "золота" в Шри-Ланке
Три девочки, разбив окно, сбежали из центра адаптации в Актобе
Между Усть-Каменогорском и Шымкентом может появиться прямой авиарейс
Правила биржевой торговли углем изменены в Казахстане
Против отца стрелявшей в брянской школе ученицы возбудили второе дело
Более 30 тыс. га зерновых погибло в Актюбинской области
МОК допустил спортсменов из РФ и Беларуси к Играм в Париже
Третья линия по выпуску одноразовых медицинских изделий открылась в Жамбылской области
Кызылординец подарил почку своему больному брату
Специалисты НАСА вернули к работе телескоп Hubble
Тенге укрепляется ко всем основным валютам
Казахстан направил гуманитарную помощь Палестине
Уголовное преследование в отношении экс-акима Павлодарской области прекращено
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Ниязова: Набран хороший темп. Государству нужно его сохранить, обществу – помочь в этом
Впервые почувствовала, как слова и обещания преобразуются в конкретные дела – депутат Калтаева
Поставлены четкие и ясные задачи, будем совместно их исполнять – сенатор Жунусов
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Судебная система в контексте реформ

Читайте также

«Астана» завершила сезон
Возвращение в элиту
Путевка на первенство планеты
Астана: инвестиционный потенциал и социальная инфраструктура

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]