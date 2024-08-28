Дополнительные гранты для учебы в вузе присудили в профильном министерстве

Всем обладателям грантов необходимо явиться для зачисления в вуз, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на министерство науки и высшего образования

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Образовательные гранты присуждены на конкурсной основе претендентам с наиболее высокими баллами ЕНТ, согласно заявленным группам образовательных программ.

Ознакомиться со списком можно здесь.

Напомним, что ранее в соцсетях выступили выпускники, набравшие высокие баллы на ЕНТ, но не получившие грант. Они заявили, что их гранты были выданы абитуриентам из пострадавших от паводков регионов.

Как сообщалось ранее, в этом году наиболее востребованными направлениями среди поступающих являются «Педагогические науки», «Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли» и «Информационно-коммуникационные технологии».

