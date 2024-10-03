Доступные онлайн-курсы для начинающих блогеров запустит Минтруда

Образование , Занятость
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Гульмира Кунапия
корреспондент

На платформе Skills Enbek появятся курсы для молодежи от Influencers

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

АО «Центр развития трудовых ресурсов» заключило соглашение о сотрудничестве с социально-образовательной платформой Influencers, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

Как сообщается, в рамках нового партнерства видеоматериалы и обучающие программы, разработанные Influencers, будут доступны на платформе Skills Enbek.

Уже сейчас пользователям Skills Enbek доступны курсы по финансовой грамотности от экспертов Influencers. В дальнейшем сотрудничество позволит расширить возможности образовательного процесса и другими курсами для личностного и профессионального роста, в особенности для молодых людей.

«Платформа Skills Enbek постоянно развивается и расширяет свои возможности для получения гражданами новых знаний и навыков. Среди наших пользователей около 40% – молодежь. Для них актуальность, разнообразие и качество курсов имеет особенную важность», – подчеркнула управляющий директор АО «ЦРТР» Ольга Киселёва.

С момента запуска на Skills Enbek размещено 608 курсов по различным направлениям, из которых 276 курсов доступны бесплатно. Платформа уже привлекла более 474 тыс. зарегистрированных пользователей, из которых свыше 390 тыс. успешно завершили обучение и получили сертификаты.

#Минтруда #обучение #блогеры #курсы

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