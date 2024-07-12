Досудебное расследование в отношении экс-министра юстиции Бекетаева завершено

Об этом на заседании коллегии по итогам работы за 1-ое полугодие сообщил глава Антикора

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Антикоррупционной службой завершено досудебное расследование в отношении экс-министра юстиции и других причастных лиц, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана

По информации ведомства, экс-министр юстиции РК Марат Бекетаев вместе с руководством частной компании подозревается в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, мошенничестве и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Ранее в Антикоре сообщили, что Бекетаев пролоббировал интересы аффилированной компании путем заключения ежегодных контрактов на оказание заведомо не требующихся услуг, чем причинил особо крупный ущерб государству.

Напомним, 21 октября 2023 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при попытке скрыться из страны был задержан экс-министр юстиции РК Марат Бекетаев. 22 октября с санкции суда Астаны он взят под стражу на 2 месяца.

Его пребывание под стражей продлевали несколько раз с декабря прошлого года.