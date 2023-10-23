Суд Астаны арестовал Марата Бекетаева на 2 месяца

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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Специализированный межрайонный следственный суд города Астаны санкционировал содержание под стражей Марата Бекетаева, сообщает Kazpravda.kz.

Фото: пресс-служба правительства РК

"22 октября 2023 года специализированный межрайонный следственный суд города Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении подозреваемого Марата Бекетаева", - проинформировали в пресс-службе столичного суда.

Ранее Антикор сообщил о задержании экс-министра юстиции по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

"Он пролоббировал интересы аффилированной компании путем заключения ежегодных контрактов на оказание заведомо не требующихся услуг, чем причинил особо крупный ущерб государству", - рассказали в Антикоре.

 

#суд #арест #юстиция #экс-министр #Бекетаев

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