Марату Бекетаеву продлили арест

Его пребывание под стражей продлевали несколько раз с декабря прошлого года, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства РК

«Постановлением специализированного межрайонного следственного суда Астаны санкционировано продление меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Бекетаева М. до 21 июня», – сообщили в суде Астаны.

Напомним, 21 октября 2023 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при попытке скрыться из страны был задержан экс-министр юстиции РК Марат Бекетаев.

22 октября с санкции суда Астаны его взяли под стражу на 2 месяца.