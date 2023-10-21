Задержан экс-министр юстиции Казахстана – Антикор

Фамилия фигуранта дела, связанного с злоупотреблениями, не называется, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

Антикоррупционной службой задержан экс-министр юстиции Казахстана по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

«Он пролоббировал интересы аффилированной компании путем заключения ежегодных контрактов на оказание заведомо не требующихся услуг, чем причинил особо крупный ущерб государству. Работа по возврату активов продолжается», – говорится в сообщении ведомства.

Иная информация, в том числе ФИО задержанного, в интересах следствия разглашению не подлежит.