Древние казахские городища могут включить в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Культура
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Они будут номинированы совместно с объектами из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

Министерство культуры и информации РК ведет работу по номинации объектов Сырдарьинского отрезка с целью их включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В перспективе планируется включение исторических объектов, таких как городища Отырар, Сауран, Яссы, Сыганак, Жанкент, а также памятников Жетыасарского оазиса, сообщила председатель комитета культуры Кумис Сеитова.

По ее словам, объекты Сырдарьинского отрезка будут номинированы совместно с объектами из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Сотрудничество и объединение усилий всех стран позволит сохранить богатое культурное наследие региона.

В настоящее время на территории Казахстана насчитывается более 25 тысяч объектов материального историко-культурного наследия, из которых свыше 12 тысяч внесены в государственные списки памятников истории и культуры местного и республиканского значения.

Ведется работа по развитию инфраструктуры вокруг мест скопления памятников, строительству визит-центров для удобства туристов и исследователей.

В репрезентативном списке нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО Казахстан представлен 13 элементами нематериального культурного наследия, 8 из них - совместные многонациональные номинации: «Айтыс – искусство импровизации», «Традиционные знания и навыки изготовления юрты», «Наурыз», «Охота с ловчими птицами», «Традиция изготовления тонкого хлеба: лаваш, қатырма, жұпқа, юфка», «Наследие Коркыт Ата: эпическая культура и музыка», «Устный фольклор Кожанасыра», «Тоғызқұмалақ – традиционная интеллектуальная и стратегическая игра».

#история #список Всемирного наследия ЮНЕСКО #древние городища

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