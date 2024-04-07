Древний Сарайшык не пострадал от наводнения

Фото: Ақ Жайық

«Касательно памятника Сарайшык, расположенного на территории Атырауской области, сообщаем следующее. На сегодняшний день республиканский памятник Сарайшык в целости и сохранности. В данный момент проблем с подъемом уровня воды в реке Урал, на берегу которого расположено городище, нет», сообщила пресс-служба министерства культуры и информации РК.

Сарайшык – средневековый город XIII-XVI вв. на правом берегу реки Урал на территории современного Махамбетского района Атырауской области.

В ряде персидских и арабских источников именовался Сарай-Джук, Сар-Учуг и схожими названиями. Первоначально один из городов Золотой Орды на древнем торговом пути из Европы в Китай через Поволжье и Хорезм.

В 1242-1280 годах - столица Улус Шибана. Столица и единственно достоверный город Ногайской Орды до разрушения в 1580 году, при Касым-хане - в составе Казахского ханства.