Древнюю пирамиду нашли в Абайской области ученые ЕНУ

Фото пресс-служба ЕНУ

С 2014 года ученые кафедры археологии и этнологии исторического факультета ЕНУ ведут археологические раскопки на комплексном памятнике Қырықүңгір возле населенного пункта Токтамыс Абайского района Абайской области. В нем приняли участие студенты и магистранты университета. В результате проведенных исследований была обнаружена Степная пирамида бронзового века начала второго тысячелетия до нашей эры, то есть четыре тысячи лет назад, в крупном размере, не встречающаяся в степях Евразии.

«Степная пирамида построена с большой точностью, шестиугольная. Каждая грань имеет расстояние тринадцать метров и выложена восемью рядами камней. В центре несколько кругов. Это очень сложное комплексное строительство. На стенах за пределами сооружения в том же комплексе преобладают изображения различных животных, особенно лошадей. Есть также изображения верблюда. Находки в раскопках, керамика, золотые серьги женщины и другие украшения свидетельствуют о том, что этот бронзовый век был центром культуры в древности. Это говорит о том, что уже в тот период культ лошади был очень высоким», - говорит ученый-историк, заведующий кафедрой археологии и этнологии ЕНУ Улан Умиткалиев.

По его словам, в настоящее время исследования проводятся совместно с зарубежными учеными.