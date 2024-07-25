Древо познания

Высохшее на корню дерево у здания школы-гимназии № 54 как бы, по задумке авторов, символизирует отношение городских властей не только к системе образования, но и к безопасности самых маленьких горожан. Детская площадка, удачно расположенная у самого основания композиции, словно намекает на то, что семена знаний, заложенных в сердца юного поколения, могут не успеть прорасти. Также художественный образ может стать неким символом застывшего времени, которому не страшны ни стихия, ни ветры перемен, призванные служить обновлению. Даже при взгляде на данную инсталляцию на ум приходят лишь строки А. С. Пушкина: «Стоит – один во всей вселенной. Природа жаж­дущих степей его в день гнева породила…» (Анчар, 1828).