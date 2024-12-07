Духовные связи крепки, дружба вечна

С любовью к истории

Убедиться в этом представители казахстанских средств массовой информации смогли в ходе пресс-тура в Омск, который состоялся благодаря совместному проекту представительства Россотрудничества в Казахстане и правительства Омской области.

Путь оказался не близок: есть регулярный прямой авиарейс, соединяющий Астану и Омск, но его отменили ввиду погодных условий в принимающем аэропорту, так что добираться пришлось наземным транспортом. По Павлодарской трассе, которую постепенно заметало снегом, пятнадцатичасовой вояж дался на удивление легко и даже сыграл на руку: все успели перезнакомиться, вместе посмот­реть кино, перекусить в придорожном кафе. А потому в пункт назначения мы въехали чуть ли не родными людьми. Но все же уставшими: разглядывать улицы города сил уже не было.

Оценить местные красоты мы оказались в силах только на следую­щее утро – город и закованный в лед Иртыш заиграли в лучах восхода во всех смыслах. Первым же пунктом посещения стал исторический центр города, он же – историко-культурный комп­лекс «Омская крепость», один из ключевых оборонительных пунктов, бастионов Российской империи, возведенный в XVIII–XIX веках для защиты рубежей.

Первая постройка появилась здесь еще в 1716 году, с нее-то и берет свое начало Омск, ставший на тот момент главным городом Западной Сибири. А задолго до этого существовал город Тара, самое первое русское поселение на территории современной Омской области, ныне – старейший тут город.

Сейчас это крепость-музей под открытым небом, включающая в себя более десяти отреставрированных, но сохраняющих аутентичный облик зданий: кирпичная кладка все еще цела, а на окнах отдельных помещений так и стоят железные решетки причудливой формы, оставшиеся с минувших веков. За сохранность отвечает центр военно-исторической реконструкции «Служилые люди Сибири» во главе с его руководителем Василием Мининым.

– Сообщество уже более 20 лет занимается изучением региональной истории края. Наши достижения были приняты во внимание, и администрация города решилась доверить нам исторический парк «Омская крепость», – рассказывает встретивший нас Василий Михайлович.

Наш гид, к слову, был облачен в исторический костюм, что замечательно вписывало его в архитектурный ансамбль музея. Магия старины сбилась лишь однажды: у директора зазвонил телефон, и он, ловко выудив девайс из голенища сапога, отшутился: «Я современный стрелец».

«Омская крепость» – популярнейший туристический объект, экскурсии сюда привозят регулярно, вот и параллельно с нами по территории водили большую группу младшеклассников. Посмотреть действительно есть на что, один только экспозиционный зал чего стоит: тут и обмундирование воинов, и бытовая одежда, и арсенал оружия.

– В те времена все перенималось с Востока, в том числе и мода. Рубаха, кафтан с его особенным прямым кроем и длинными рукавами, доспехи, даже штаны – чисто степное изобретение кавалеристов. В этом и сос­тоит, в том числе, уникальность русской цивилизации: взять лучшее у разных культур и создать самое лучшее для себя, – заметил Василий Минин, демонстрируя элементы своего костюма.

Продолжением культурно-исторической программы стало посещение музея «Эрмитаж-Сибирь» на базе Музея имени Врубеля. К слову, «Эрмитаж» настоящий – это одно из четырех представительств Государственного Эрмитажа по России.

Нам повезло: удалось осмот­реть экспонаты сразу двух интереснейших выставок. Первая – «Петр I и его эпоха» – погрузила во времена последнего царя всея Руси и первого российского императора. Экспозиция интерактивная: можно не только посмотреть, но даже понюхать: искусствоведы умудрились воссоздать любимые запахи Петра, заключив их в раскрывшиеся коробочки хлопка. Поднимаешь стеклянный колпак, и в нос бьет аромат морского воздуха (ну-ка, попробуйте его представить).

В соседнем зале от интерактива даже немного жутковато: одна из собак императора, Лизетта (у Петра Алексеевича это было любимое имя, им он нарекал и собак, и лошадей), пережила своих современников в виде чучела и вполне натурально скалилась на посетителей.

На другом этаже расположилась экспозиция, которую в прямом смысле предварял дедушка Ленин с лозунгом «Я другой такой страны не знаю». Прав Ильич: в этом выставочном зале особая атмосфера – там как будто царит дружба народов и искусства. Под стеклом – изящные фарфоровые статуэтки советского периода, трогательные в своем намерении показать через незамысловатые сюжеты быт и нравы советских республик.

Наши, казахстанские, творцы представлены тремя работами. Это женский портрет из дерева Самата Нурсапаева («Мы зовем ее «Казахстанская Венера», – ласково уточнила экскурсовод Дарья), «Лунная серенада» Абдрашита Сыдыханова и образчик соцреализма в живописи «Отряд Амангельды» Оралбека Нуржумаева.

Наши едут сюда учиться

Следующим пунктом стал Омский государственный технический университет – вуз, очень популярный у североказах­станских абитуриентов. Сейчас в нем обучаются около тысячи наших ребят.

Как отметил и. о. ректора Павел Корчагин, в последний год поток абитуриентов из Казахстана немного истощился, но явление это, уверены в вузе, временное, потому что, во-первых, слишком уж сильна связь с приграничными регионами, а во-вторых, ОмГТУ предоставляет не только уникальные условия для обучения (об этом чуть ниже), но и бюджетные места для иностранных граждан с размещением в общежитиях.

– То, что вы уже увидели: кафед­ры, лаборатории, аудитории, – лишь малая часть вуза. Чтобы посмотреть всех – физиков, химиков, гуманитариев, надо пару дней. Четырнадцать тысяч студентов надо где-то размещать, обеспечивать им и учебу, и досуг. С этим мы справляемся: в наличии несколько учебных зданий, 18 секций, несколько студенчес­ких лиг, – посвятил в нюансы университетского «хозяйства» Павел Александрович. – Уровень образования достойный: все предприятия Омска, которые сотрудничают с нами, забирают выпускников, многие действующие директора заводов, ведущие инженеры – тоже наши выпускники. Казахстанцы часто возвращаются на родину – поднимают производства дома.

Показали журналистам и главную наработку последних лет – тренажер виртуальной реальности. Надеваешь очки и оказываешься на одной из локаций Омского НПЗ с четким заданием – исправить поломку.

– У тренажера два режима – обучения и экзамена. В первом режиме есть подсказки, стрелочками показано, что нужно делать. В экзаменационном модуле подсказок нет, неисправность искать и устранять надо самим, – разъяснил старший преподаватель кафедры «Холодильная и компрессорная техника и технология» Владимир Евдокимов.

На разработку ушло три года: «прорисовывали» места действий, прописывали сценарии. Тесно сотрудничали со специа­листами НПЗ – виртуальные помещения необходимо было воссоздать так, чтобы тестируемые сдавали экзамен как будто в реальных условиях. Делалось это и с таким прицелом: студенты, пришедшие на практику или устроившиеся после выпуска на завод, уже будут знакомы с рабочими условиями не на словах.

– Мы уже видим, что уровень подготовки студентов повысился, время адаптации на рабочем месте сократилось. Конечно, не обошлось без критики: мол, отрабатываем алгоритм до автоматизма, бездумно. Но ведь если вы водитель со стажем, вы же тоже не задумываетесь каждый раз, какую педаль нажать? – рассуж­дают на кафедре.

Едины духом

Обогатиться не только умственно, но и духовно – это тоже в Омске. В последнюю декаду ноября здесь прошло значимое событие – международная конференция «Духовно-нравственные ценности мусульман Сибири: межконфессиональное добрососедство и межнациональное единение».

– Съехались не только россия­не, но и – впервые – наши коллеги из северных областей Казахстана. Планируем расширять гео­графию – хорошо бы, чтобы в будущем к нам присоединились и другие страны, – прокомментировал главный имам первой городской соборной мечети Омс­ка Даурен Алмасов (к слову, большинство ее прихожан – казахи). – Такие встречи важны в первую очередь для молодежи: им нужно прививать традицион­ные ценности.

Муфтий Москвы, глава Духовного собрания мусульман России Альбир хазрат Крганов в своем выступлении обратился к словам Патриарха Московского и всея Руси Кирилла: «Повнимательнее посмотрите на опыт России. Все что угодно у нас может быть, но у нас нет одного – межрелигиозной розни. Ее не было никогда! Православные и мусульмане у нас – братья, по-настоящему, а не по дипломатическому этикету. Россия – это пример практичес­ки идеальных взаимоотношений православия и ислама».

А насчет взаимоотношений с Казахстаном уже в кулуарах добавил: крепкие связи с нашей страной в религиозной сфере начали выстраиваться еще при первом российском муфтии Мухаммеджане Хусаинове, больше 200 лет назад. Тогда вместе с авторитетными представителями казахского общества открывались учебные заведения, мечети.

– Мусульмане Казахстана для нас – братья и сестры, мы придерживаемся общих традиций, и эти взаимоотношения на века, – отметил религиозный лидер.

В перерыве между заседания­ми форума у меня завязался диалог с красавицей Жаксылык, местной жительницей – этнической казашкой.

– Имя у меня непривычное для женщины – обычно так называют мужчин. Но люблю его и всегда прошу называть меня только полным именем, даже дома. Для многих оно становится непреодолимой фонетической преградой, но стою на своем: «Ничего страшного, я подожду, пока вы научитесь», – сдержанно улыбается девушка, облаченная в красивейший мусульманский наряд изумрудного цвета.

Кстати, встретив Жаксылык уже вечером, в мечети, еще раз залюбовалась: уж больно органично ей удается совмещать мусульманские мотивы своих одеяний с трендами сезона.

И в радости,

и в горе казахи едины

Представительство омской региональной общественной организации «Казахи Омска» очень символично расположено через дорогу от памятника Шокану Уалиханову и консульства Республики Казахстан в Омске. Организации уже 15 лет, вырос­ла она из группы в соцсетях.

– А сейчас мы одни из самых популярных казахов в России, – смеется председатель правления Куаныш Елеутаев.

Наверное, главная гордость объединения – вот уже 10 лет выходящая в печать газета «Омбы қазақтары». Тираж ее – около 5 тыс. экземпляров, распространяется издание бесплатно.

Изюминка газеты – двуязычие, материалы на казахском и русском языках соседствуют на страницах издания. Пишут в газету не за гонорары, а для души и людей. Не зря ведь в этом году газету признали лучшим казахо­язычным СМИ, печатающимся за пределами Казахстана.

– Миллион тенге выиграли! – рассказывает Куаныш. – А вообще нас очень хорошо во всем поддерживает государство. В свое время мэрия дала 150 тысяч руб­лей, и мы вложились с умом – в газету. Потом поддержала еще одним грантом, а в последние два года идет ощутимая поддержка от Министерства цифрового развития России, там есть конкурс субсидий. Ну и без меценатов, конечно, не обходится.

Казахстан для омских казахов – особая тема, душевная, родная. А потому они в числе первых пришли на помощь казахстанцам: минувшей весной в затопленный паводками Петропавловск, город-побратим Омска, ушло 55 тонн гуманитарного груза от казахской общины.

Казахские традиции здесь чтят и берегут. И приветствуют каждого, кто готов ими проникнуться. Курсы казахского и уроки домбры посещают представители всех национальностей, участвуют в массовых праздниках тоже все вместе. По части праздника казахская община вообще очень активная: то у них Наурыз на 10 тыс. человек, то проект «Красивый возраст», то межнациональный семейный конкурс «Суперневестка».

Это вопрос ассимиляции

Единственная печаль омских казахов – родной язык. Старшее поколение знает и активно на нем общается, а вот для молодежи он постепенно переходит в разряд второго языка.

Этот вопрос мы обсудили с главой отдела по делам национальностей и взаимодействию с религиозными организациями Министерства внутренней политики Омской области Рустамом Герасимчуком. Чиновник сразу подчеркнул: взаимоотношения с национальными культурными объединениями – часть государст­венной политики.

– На этой земле проживают 135 национальностей, зарегист­рировано 325 религиозных объе­динений. Отношения, выстраи­ваемые с общинами, играют ключевую роль в регионе не только во внутриполитических, но и во внешнеполитических вопросах, – отмечает Рустам Сергеевич и подчеркивает: омские казахи входят в пятерку титульных национальностей.

Что касается языка, то тут дело, убежден руководитель отдела, не в том, что власти не дают ресурсов, а исключительно в ассимиляции народа. Это естественный процесс, и он актуален и для российских немцев, и для татар.

– Ассимиляция неизбежна. Старшее поколение уходит, не успела научиться молодежь родному языку внутри семьи – шансы овладеть в достаточной мере вне ее не столь высоки. Добавьте сюда смешанные браки, где превалирует язык одной из половин, чаще всего русский. Вводить обязательное изучение родного языка на федеральном уровне не получится, это локальный момент – в разных регионах разный этнический состав, под всех не подстроиться. Это все же вопрос допобразования. Так, например, в районных школах, где компакт­но проживают представители казахской общины, добавлены уроки казахского языка во внеурочное время, – объясняет Рус­там Герасимчук.

И добавляет: со стороны государства делается все возможное для поддержки языков и культур народов России, и главная ценность – это отсутствие каких-либо национальных распрей и единство народа.