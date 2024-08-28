Казахстан построит совместно с Россией два энергоблока на Экибастузской ГРЭС-2

Речь идет об энергоблоках № 3 и № 4 мощностью 540 МВт каждый

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Фонд национального благосостояния Казахстана «Самрук-Казына» сообщил о подписании ЕРС-контракта с российско-казахстанским консорциумом о строительстве двух энергоблоков на Экибастузской ГРЭС-2, передает Kazpravda.kz

Так, ввод в эксплуатацию энергоблока № 3 запланирован на 2028 год, а № 4 — на 2030 год.

После завершения строительства общая мощность Экибастузской ГРЭС-2 составит 2080 МВт.

Финансирование проекта планируется за счет собственных средств и льготного займа.

В этом году уже будет разработана необходимая проектно-сметная документация.