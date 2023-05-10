Движение по автобусным полосам: онлайн-голосование запустили в Астане

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В Астане рассматривают возможность движения автомобилистов по выделенным полосам для общественного транспорта вне часов пик и по выходным дням, передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат.

По информации пресс-службы, в городе запустили онлайн-голосование по решению этого вопроса, которое продлится до 30 мая. Проголосовать можно на сайте акимата.

В акимате напомнили, что с 22 апреля внедрено изменение времени передвижения по выделенной полосе для общественного транспорта по проспекту Абылай хана на участке от ул. Пушкина до ул. Манаса с ограничением по времени.

Курсировать по выделенной полосе всем автомобилям, кроме общественного транспорта, запрещено с 06.30 до 20.00 в будние дни.

В субботние, воскресные и праздничные дни автомобилям разрешено передвигаться по автобусной полосе без ограничения.