Дым от лесных пожаров в Канаде дошел до США

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Дым от лесных пожаров, бушующих в Канаде, достиг нескольких штатов США. В штате Миннесота выпущено первое в этом году предупреждение о качестве воздуха, сообщает телеканал ABC News.

«Поскольку в Канаде бушуют более 100 активных лесных пожаров, дым от них перенесся через границу в США, что побудило чиновников Миннесоты выпустить в воскресенье первое в 2024 году предупреждение о качестве воздуха в штате», - говорится в сообщении телеканала.

Дым от пожаров наблюдается в штатах от Монтаны до Висконсина, но в воскресенье он был особенно сильным именно в Миннесоте.

Ранее телеканал CTV сообщил, что более 3 тысяч жителей провинции Британская Колумбия на западе Канады были вынуждены покинуть свои дома из-за лесных пожаров.