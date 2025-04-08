Фото: @jlo

Певица планирует около 20 концертов по всему миру. Список стран опубликован в рекламном Instagram аккаунте onthejlo, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Американская певица и актриса Дженифер Лопес анонсировала свой летний тур JLoLiveIn2025, который начнется 1 июля в турецкой Анталии и закончится 3 августа в Ереване.

«Мои любимые поклонники по всему миру, я проведу несколько шоу летом. С нетерпением жду нашей встречи с вами. Мы так давно не виделись. У нас будет потрясающее лето!» - написала певица у себя в Instagram аккаунте, сообщив, что дополнительную информацию по датам концертов и покупке билетов можно посмотреть на странице onthejlo.

По стоимости билетов на концерт звезды в Астане пока информации нет.