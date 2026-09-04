Шнобелевскую премию вручили в Швейцарии

В Цюрихе вручили премию за самые неочевидные, а порой странные научные открытия, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

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В этом году награды достались исследователям биомеханики поцелуя, экономистам, доказавшим, что богатые люди ведут себя нагло по отношению к менее состоятельным гражданам, а также химикам, изучившим богатое протеином и энергией молоко живородящих тараканов.

Стоит отметить, что впервые за 36 лет Шнобелевскую премию вручали за пределами Соединенных Штатов. До этого торжественная церемония всегда проводилась в Бостоне. Но организаторы решили перенести ее в Европу из-за ужесточения визовой политики президента Дональда Трампа.

Что касается наград, одна из них досталась авторам исследования, посвященного поцелую - причем не только у людей, но и у белых медведей, птиц и муравьев. Ученые утверждают, что их открытие полезно с эволюционной точки зрения, поскольку отходит от антропоцентрического подхода к такому явлению, как поцелуй.

Премия в области химии досталась ученым, которые выяснили, что высокобелковое "молоко" живородящих тараканов содержит в три раза больше протеина, чем молоко коров. Речь идет о виде Diploptera punctata (тихоокеанский таракан-жук). Своих детенышей самка кормит высококонцентрированной смесью белков, жиров и углеводов.

Еще одна группа ученых доказала, что состоятельные люди ведут себя нагло по отношению к менее состоятельным или более слабым. В ходе эксперимента выяснилось, что владельцы более дорогих автомобилей чаще подрезают другие транспортные средства, не пропускают пешеходов.

Премию по физике в этом году получил международный коллектив исследователей, разработавший несколько вариантов писсуаров, форма которых позволяет избежать брызг.