Казахстанцы штурмуют соцсети Энрике Иглесиаса после концерта в Астане

Накануне многотысячная публика в унисон пела главные хиты вместе с испанским поп-исполнителем, создав невероятную атмосферу

Фото организаторов

Мировая суперзвезда Энрике Иглесиас эмоционально обратился к казахстанцам в соцсетях после своего грандиозного концерта в столице, сообщает Kazpravda.kz

Испанский поп-исполнитель впервые в своей карьере выступил в Казахстане, собрав полный стадион «Астана Арена». После завершения масштабного шоу артист опубликовал пост на своей официальной странице в Instagram, выразив искреннее восхищение местной публикой.

«Астана!!! Спасибо за незабываемое первое шоу в Казахстане!» — написал Энрике Иглесиас, прикрепив видеоролик с фрагментами выступления.

Казахстанские поклонники бурно отреагировали на обращение Энрике Иглесиаса в социальных сетях, устроив настоящий флешмоб любви под его публикацией. Буквально за несколько часов пост певца собрал десятки тысяч лайков и комментариев.

Теперь музыкальную эстафету готовится принять Алматы , где шоу состоится уже завтра, пятого сентября.