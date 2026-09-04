Казахстанцы штурмуют соцсети Энрике Иглесиаса после концерта в Астане

Звезды,Музыка
Дана Аменова
корреспондент

Накануне многотысячная публика в унисон пела главные хиты вместе с испанским поп-исполнителем, создав невероятную атмосферу

Фото организаторов

Мировая суперзвезда Энрике Иглесиас эмоционально обратился к казахстанцам в соцсетях после своего грандиозного концерта в столице, сообщает Kazpravda.kz

Испанский поп-исполнитель впервые в своей карьере выступил в Казахстане, собрав полный стадион «Астана Арена». После завершения масштабного шоу артист опубликовал пост на своей официальной странице в Instagram, выразив искреннее восхищение местной публикой.

«Астана!!! Спасибо за незабываемое первое шоу в Казахстане!» — написал Энрике Иглесиас, прикрепив видеоролик с фрагментами выступления.

Казахстанские поклонники бурно отреагировали на обращение Энрике Иглесиаса в социальных сетях, устроив настоящий флешмоб любви под его публикацией. Буквально за несколько часов пост певца собрал десятки тысяч лайков и комментариев. 

Теперь музыкальную эстафету готовится принять Алматы, где шоу состоится уже завтра, пятого сентября.

 

#Астана #концерт #поклонники #Энрике Иглесиас

Популярное

Все
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Раскрывая тайны степной цивилизации
Интерес к тазы – вовсе не мода
Главный герой – купец и меценат
Партитура длиною в жизнь
Аллея разбитых надежд
Кадры для ИИ-индустрии
Сделать Улытау точкой притяжения
Водохозяйственный комплекс: путь через обновление и цифровизацию
Синтез истории, культуры и современного права
Книга как исповедь
Музаффару помогли друзья
Уметь находить общий язык
На краю региона – в центре перемен
К качеству уголовной политики – через качество законопроектной работы
Указ Президента Республики Казахстан О назначении Бозумбаева К. А.
Указ Президента Республики Казахстан О назначении Косанова Д. Ж.
Знать законы со школьной скамьи
Указ Президента Республики Казахстан О назначении Мадиева Ж. Х.
Указ Президента Республики Казахстан О назначении Койшыбаева Г. Т.
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Дорога больших возможностей
Путь к миру, свободному от ядерного оружия
Шесть крупных инвестпроектов запустят в Алматинской области
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
Где «Забава», там и праздник
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
Жатва идет полным ходом
Казахстан и Россия ускорят движение через границу
Определены победители международного конкурса баянистов и аккордеонистов Coupe Mondiale 79
В Казахстане намолочено 7,7 млн тонн зерна
Казахстан усиливает международное сотрудничество в борьбе с наркотрафиком
Постановление Центральной избирательной комиссии РК О регистрации депутатов Курултая Республики Казахстан, избранных 23 августа 2026 года
Цветы учителям на 1 сентября: в Минпросвещения сделали заявление
Профессионалы подземной вахты
Заморозки прогнозируются в Казахстане в последние дни августа
Эпох материальные свидетельства
Пора в поход!
Президент выдвинул кандидатуру на должность Председателя Курултая
На все сто!
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
Семейная ферма с европейским уютом
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Челлендж в Вооруженных силах
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации
Конституция и региональное развитие
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Национальный поэт мирового масштаба
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Курсай. Двенадцать лет спустя
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран

Читайте также

Испанская страсть на столичной сцене: как прошел первый кон…
Хор во весь двор
Движение у «Астана Арены» ограничат во время концерта Enriq…
В США вынесли вердикт по делу Тупака Шакура

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]