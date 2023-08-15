Единую базу дорожно-строительных материалов запустили в Казахстане

Общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Комитет автомобильных дорог рекомендовал дорожникам и проектировщикам ознакомиться и опробовать в работе новую отраслевую информационную систему.

Фото: пресс-служба МИИР РК

Современный цифровой продукт систематизировал использование стройматериалов и технологий дорожного строительства, сделал проектирование дорог прозрачным и более качественным, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Сообщается, что в Казахстанском дорожном научно-исследовательском институте завершили создание Единой базы дорожно-строительных материалов и новых технологий. IT-разработка одобрена Комитетом автомобильных дорог МИИР РК и запущена в эксплуатацию в пилотном режиме.

«Единая база с собственная разработка КаздорНИИ. Работы начались в конце прошлого года. Этот проект был предложен как эффективный механизм, отвечающий задачам по улучшению качества дорог. Современный цифровой продукт позволил систематизировать использование стройматериалов и технологий дорожного строительства, сделать проектирование дорог прозрачным и более качественным. Минимизируются риски, связанные с человеческим фактором», – отметила руководитель отдела дорожно-строительных материалов и новых технологий АО «КаздорНИИ» Салтанат Ашимова.

По ее словам, стройматериалы и технологии попадают в базу после многоэтапного процесса проверки их свойств и качеств.

Так, новые технологии и материалы вначале проходят апробацию в лабораторных условиях и двухлетний цикл дорожных испытаний в разных климатических регионах. Результаты проверки изучаются техсоветом по внедрению и освоению новых технологий и материалов, в который входят эксперты дорожного строительства, ученые, проектировщики и представители общественных организаций. В случае одобрения каждая позиция получает рейтинг и рекомендацию к применению на тех или иных дорогах, по]снили в институте.

То же касается традиционных дорожно-строительных материалов, отмечают разработчики. Сейчас все подрядчики стараются использовать щебень из самого ближайшего к объекту карьера. Это выгодно, так как сокращаются затраты на перевозку материала и техники. Но, часто не берутся в расчет физические свойства щебня, такие как прочность, морозостойкость, плотность и т.д. Это приводит к деформации дорог по истечению гарантийного периода.

«Мы делаем ревизию всех карьеров, которые есть в стране, и проводим лабораторный анализ отобранных на них проб. На основе этих данных в единой базе создана онлайн-карта ближайших рекомендуемых месторождений щебня, гравия и песка. Она сэкономит строителям и проектировщикам время без вреда для качества дорог. На протяжении года мы посетилидействующие карьеры Алматинской, Жетысуской, Туркестанской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областей для актуализации сведений об их мощностях, а также сбора и испытаний проб. По результатам исследований были определены области применения дорожно-строительных материалов в различных слоях дорожного покрытия, включая поверхностную обработку, покрытие и основание», – рассказала заведующая исследовательской лаборатории Алматинского филиала АО «КаздорНИИ» Галия Асанова.

Разработчики считают, что единая база должна заметно поменять подходы к строительству дорог. Подрядчики и проектировщики смогут быстро находить на сайте системы ближайшие к объекту строительства карьеры, асфальтные и битумные заводы, и сразу же видеть их качественные сведения. По их мнению, использование базы облегчит строительство и увеличит скорость проектирования дорог, а прозрачность данных будет содействовать повышению качества их строительства.

Стоит отметить, что база будет постоянно обновляться по мере появления новых материалов и технологий, изменений в работе карьеров и заводов, а также с учетом климатических изменений и поступающих от пользователей предложений.

Владельцем информсистемы явлется Комитет автодорог МИИР. При этом институт продолжит заниматься наполнением. Кроме того, государственный дорожный научно-исследовательский институт наделен функционалом по внедрению новых технологий в дорожную отрасль республики, добавили в министертве.

#дороги #технологии #стройматериалы #единая база

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