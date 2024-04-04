Единый алгоритм действий на случай ЧС поручил создать Токаев

Президент, Паводки
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений в ходе заседания  оперативного штаба по ЧС, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz

Президент озвучил необходимость разработать единый алгоритм действий на случай ЧС. По его мнению, данный документ должен четко охватывать задачи и действия всех компетентных органов, начиная с объявления режима чрезвычайного положения и заканчивая возмещением ущерба и восстановления имущества.

Он также остановился на эпидемиологической ситуации, осложнившейся в связи с массовой гибелью животных. Касым-Жомарт Токаев поручил в дальнейшем уделить приоритетное внимание профилактическим противопаводковым мероприятиям.

«В весенний период следует заблаговременно проводить вывоз снега, рыхление и дробление льда на опасных участках рек, формирование стоков талой воды и другие необходимые мероприятия. В летне-осенний период обеспечить своевременную очистку, дноуглубление и спрямление русел рек, увеличение мощности имеющихся и строительство новых водопропускных конструкций под автомобильными и железными дорогами. Следует возводить защитные сооружения и водоотводные арычные каналы. Это поручается Республиканскому штабу и в целом правительству», – сказал Токаев.

Он также указал на важность строительства водохранилищ для регулирования рек с большим объемом воды, благодаря чему в весенне-летний период будет возможность сохранить необходимый для хозяйства запас воды.

«Для предупреждения природных и техногенных катастроф необходимо предоставить министерству по чрезвычайным ситуациям право осуществлять контроль за центральными и местными исполнительными органами. Это следует закрепить законодательно», – поручил президент.

Как сообщалось ранее, президент поручил в кратчайшие сроки обеспечить строительство нового жилья и восстановление домов, подлежащих ремонту; принять меры по скорейшему восстановлению коммунальной и социальной инфраструктуры; контролировать ценообразование на социально значимые продукты питания и товары первой необходимости в регионах, в которых произошли паводки.

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