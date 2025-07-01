Единый ваучер на секции и кружки для детей запустили в Казахстане

Образование
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Дана Аменова
корреспондент

Ваучер закрепляется за ребенком, а не за организацией

Фото: СЦК

С 1 июня запущен пилотный проект по внедрению единого ваучера, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на СЦК

Система направлена на объединение государственных и частных спортивных секций, творческих кружков и курсов дополнительного образования.

Проект реализуется Минкультуры (творчество), Минтуризма (спорт), Минпросвещения (дополнительное образование) и Минцифры (техническое сопровождение).

Одним из ключевых нововведений стало создание Единой прозрачной очереди, которая формируется по 12 категориям.

Ваучер закрепляется за ребенком, а не за организацией, что открывает возможность свободно переходить между спортом, творчеством и образовательными программами без потери финансирования и повторной очереди.

Государство оплачивает услугу по факту ее оказания. Посещаемость фиксируется через цифровую платформу, а родители направляют оплату через платформу конкретному кружку.

При этом, родитель может сменить поставщика без сбора новых документов и потери ваучера. Это повышает гибкость системы и ориентирует ее на реальные потребности детей.

Все организации, соответствующие установленным требованиям, могут самостоятельно подать заявку на участие через цифровую платформу. После проверки и одобрения их деятельность будет включена в реестр поставщиков услуг.

На первом этапе пилотный проект охватывает города Астана, Шымкент, Караганда, Кызылорда, Атырау и Актобе.

По итогам пилота механизм будет доработан и масштабирован на всю страну с учетом реальных отзывов, выявленных проблем и предложенных решений. Минтуризма держит реализацию проекта на контроле.

#Спорт #проект #Образование #запуск #творчество #СЦК #ваучер

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