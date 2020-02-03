​Его жизнь – театр

Юбилейный вечер «Театр – моя жизнь» собрал множество гостей, среди которых были друзья, коллеги, ученики и последователи театрального деятеля.

– В 70 лет, когда карьера пост­роена, верные друзья рядом, дети уже выросли, можно оценить то, что пройдено, и насладиться каждым новым днем, – отметила ведущая Елена ­Лукьянова.

Сложно переоценить вклад Валерия Тарасова в развитие культуры. На протяжении почти четверти века он был бессменным директором и художественным руководителем Акмолинского областного русского театра драмы в Нур-Султане и Кокшетау. Как художественный руководитель Валерий Васильевич внес большой вклад в развитие и пропаганду русской театральной школы в Казахстане.

Под его руководством театр достиг значительных успехов, а в репертуаре появились большие, значимые полотна русской, зарубежной и казахской драматургии. В их числе такие постановки, как «Чингисхан» И. Оразбаева, «Вишневый сад» А. Чехова, «Ромео и Джульетта» У. Шекспира, «Хан Кене» М. Ауэзова, завоевавший Гран-при Международного теат­рального фестиваля в Алматы, «Бесы» Ф. Достоевского, «Женитьба» Н. Гоголя, спектакль «Рано прозрел в поисках истины» по произведению М. Ауэзова в инсценировке и постановке народного артиста СССР, Халық Қаһарманы А. Мамбетова.

Следует особо отметить, что Валерий Тарасов был удостоен диплома в номинации «За лучшую постановку казахской национальной драматургии» на республиканском фестивале в Жезказгане, а «Хан Кене» и «Борис Годунов» стали заметными постановками в театральной жизни Казахстана и СНГ. В трудное время социальных и политических перемен он не только сохранил труппу и театр, но и организовывал их гастроли по России, Казахстану, Туркмении.

В 2001 году Валерий Тарасов стал директором и художественным руководителем областного русского театра драмы, где за короткий срок собрал труппу и создал новый репертуарный театр. Он сумел не только сохранить его статус, но и вывел на новый профессиональный уровень творческий коллектив, который сегодня полноценно участвует в театральной жизни Казахстана.

В театральную жизнь Валерий Тарасов внес новое веяние для драматического театра, разно­образие формы исполнения, очень тонкую параллель пластики, эмоциональной и музыкальной подачи, что актеры ярко продемонстрировали в рок-операх «Ромео и Джульетта», «Страсти по Христу» и «Чингисхан».

– У многих кокшетаусцев любовь к театру началась с этой сцены, – сказал, делясь своими воспоминаниями, большой любитель театра, первый заместитель областного филиала партии «Nur Otan» Галым Бекмагамбетов. – Валерий Тарасов пришел в ­театр, когда культура повсеместно переживала не лучшие времена. Его миссией в эти сложные годы было сохранить театр, и он справился с этим – смог привлечь творческую молодежь и вырас­тить из них больших артистов.

– А меня, выпускника Академии искусств имени Жургенова, он взял под свое крыло. Это великолепный наставник, и я горжусь, что могу называть себя его учеником, – подчеркнул директор театра Бейбит Бахтыгереев, вручая юбиляру подарок – именные золотые часы.

В этот вечер в адрес Валерия Тарасова прозвучало много теплых и искренних слов позд­равлений и пожеланий от друзей, коллег, представителей общественности региона и преданных почитателей его таланта. А его чествование стало настоящим праздником, который надолго запомнится его участникам.